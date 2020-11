El presidente de Uruguay recuerda a Maradona como "un gran jugador de fútbol"

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Ra�l Mart�nez/Archivo

Montevideo, 26 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó a Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, como "un gran jugador de fútbol" y señaló que, luego de enterarse de la noticia, vio el famoso video del calentamiento con el Nápoles mientras domina el balón al ritmo de la canción "Life is life", del grupo austriaco Opus.

Pese a ello, el mandatario aseguró este jueves que no le emocionó ni le golpeó fuerte la noticia de la muerte del astro argentino, al que sólo reconoció como un excelente futbolista y tampoco quiso referirse a otros temas de la vida de Maradona.

"Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República, no me corresponde opinar de esos temas", enfatizó Lacalle Pou, quien agregó que quizá en una charla particular sí lo haría.

Diego Armando Maradona Franco, que nació el 30 de octubre de 1960, falleció a los 60 años en una casa de la provincia de Buenos Aires donde estuvo después del alta médica que recibió el pasado 11 de noviembre tras someterse a una cirugía en la cabeza a causa de un hematoma subdural crónico.

La leyenda argentina está siendo velada en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras miles de fanáticos hacen larguísimas filas en las calles de Buenos Aires para poder dar el último adiós a Maradona.

El féretro está envuelto con la bandera argentina, una camiseta de la selección y una del Boca Juniors -club al que amó toda su vida-, a las que sumó hace unas horas la del Argentinos Juniors, equipo en el que debutó, después de que el presidente del país, Alberto Fernández, llevara una casaca para colocarla allí y despedirlo.

Fernández es un reconocido fanático del Argentinos Juniors y gran admirador de Maradona al que, además de dejarle la camiseta de su equipo, también le colocó un par de pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.

El velatorio de Maradona, que comenzó a primera hora de la mañana, se extenderá hasta las 16.00 hora local (19.00 GMT) y se espera la presencia de cientos de miles de personas saludando a este ídolo al que, desde este miércoles, lo llora un país entero.