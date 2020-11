ADVISORY SOCCER-ARGENTINA/MARADONA-PROCESSION

Maradona funeral procession to Bella Vista cemetery

Start: 26 Nov 2020 17:33 GMT

End: 26 Nov 2020 18:33 GMT

==

BUENOS AIRES - The body of World Cup winner Diego Maradona is driven in a procession from the presidential palace, where he has been lying in state, to Bella Vista cemetery for the soccer legend's funeral. Earlier, mourners who had been waiting in line to pay their respects at Casa Rosada clashed with police in nearby streets.

