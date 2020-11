Ramón Calderón evita aclarar si viajó con Isabel Pantoja a Venezuela tras la muerte de Paquirri

08/06/2020 Ram�n Calder�n evita aclarar si viaj� con Isabel Pantoja a Venezuela tras la muerte de Paquirri. MADRID, 25 (CHANCE) Ram�n Calder�n ha dejado claro que no "pertenece a este mundo" - en referencia al papel couch� en el que se prodigan Kiko Rivera e Isabel Pantoja - y, pese a que cuando comenz� la guerra entre la tonadillera y su hijo entr� por tel�fono en "El programa de Ana Rosa" para defender a la artista y asegurar que todo se hizo correctamente durante el reparto de la herencia y se respet� la voluntad de Paquirri, ahora ha cambiado de opini�n. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Ramón Calderón ha dejado claro que no "pertenece a este mundo" - en referencia al papel couché en el que se prodigan Kiko Rivera e Isabel Pantoja - y, pese a que cuando comenzó la guerra entre la tonadillera y su hijo entró por teléfono en "El programa de Ana Rosa" para defender a la artista y asegurar que todo se hizo correctamente durante el reparto de la herencia y se respetó la voluntad de Paquirri, ahora ha cambiado de opinión.



Más esquivo que nunca, y después de huir de la prensa que le esperaba a las puertas de su despacho en la capital, hemos podido hablar con el abogado nuevamente. Sin embargo, y fiel a su decisión de no volver a hablar del asunto de la herencia del torero - en cuyo reparto ejerció de representante legal de Kiko Rivera - Calderón guarda silencio y no aclara las últimas informaciones relacionadas con él y con las propiedades y el dinero que Paquirri tenía, supuestamente, en América.



Así, con muy mala cara, Ramón Calderón da la callada por respuesta al viaje a Venezuela que supuestamente hizo con Isabel Pantoja tras la muerte del torero. Con un gesto de levantar la mano, el abogado deja claro que no va a desvelar el motivo de ese viaje ni si es cierto que Paquirri tenía mucho dinero en América. Apresurado, el expresidente del Real Madrid se mete en su coche sin aclarar, por otro lado, si su demanda contra Kiko Rivera sigue adelante por llamarle "sinvergüenza" y vincular su nombre al de la cantante en una trama que, según el Dj, le habría dejado sin parte de la herencia de su padre.