Economía.- Best Buy saldrá del mercado mexicano este año tras cerrar 41 tiendas por la pandemia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La cadena minorista especializada en productos electrónicos Best Buy ha anunciado este martes el cierre de 41 tiendas en México a partir del 31 de diciembre de 2020, lo que significa su salida del mercado mexicano.



El presidente de Best Buy México, Fernando Silva, ha explicado que la decisión se ha tomado "a pesar de un trabajo extraordinario", debido a los "muy profundos" efectos de la pandemia sobre el negocio, que ha hecho inviable mantenerlo en México después de casi 13 años de operativa.



De hecho, a principios de año la compañía disponía de 49 establecimientos en territorio mexicano, de los cuales 8 han sido cerrados a lo largo del año.



La empresa ha indicado que cubrirá el seguro de vida de todos los empleados durante todo el 2021 y también extenderá el seguro de gastos médicos mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.



"Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional", ha apostillado Silva.