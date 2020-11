Coronavirus.- El estado australiano de Victoria no registra ningún caso activo de COVID-19 por primera vez desde febrero

25/08/2020 Coronavirus.- El estado australiano de Victoria no registra ning�n caso activo de COVID-19 por primera vez desde febrero. El estado australiano de Victoria, centro de la segunda ola del coronavirus en el pa�s, ha informado este martes que no tiene ning�n caso activo de COVID-19, un hito que no se produc�a desde hac�a nueve meses, despu�s de que el �ltimo paciente fuera dado de alta el lunes. POLITICA OCEAN�A AUSTRALIA OCEAN�A INTERNACIONAL SPEED MEDIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El estado australiano de Victoria, centro de la segunda ola del coronavirus en el país, ha informado este martes que no tiene ningún caso activo de COVID-19, un hito que no se producía desde hacía nueve meses, después de que el último paciente fuera dado de alta el lunes.



El primer ministro del estado, Daniel Andrews, ha confirmado que el último caso activo que registraba Victoria ha sido dado de alta del hospital Monash Medical Centre.



"Este es un día muy significativo, y todos los victorianos pueden estar orgullosos del papel que han desempeñado al vencer a la segunda ola", ha felicitado Andrews, tal y como recoge la cadena de televisión australiana ABC.



Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal a comunicado a través de su cuenta de Twitter que "la última vez que hubo cero casos activos en el estado fue el 29 de febrero".



Algo por lo que han agradecido a los ciudadanos y han señalando que "sigamos así, Victoria", que lleva sin registrar ningún nuevo caso o fallecimiento por coronavirus durante 25 días consecutivos.



No obstante, Andrews ha advertido de los peligros de volverse complaciente ante esta "victoria" cuando el estado comience a levantar las restricciones que hasta el momento aplican.



"Esto está lejos de haber terminado", ha incidido, tras añadir que "hasta que llegue una vacuna, esto va a ser algo que estará con nosotros en el futuro inmediato".



A principios de agosto, Victoria impuso un estricto cierre del estado cuando los contagios diarios superaban los 700, con un toque de queda que duró seis semanas y una restricción de movilidad de menos de cinco kilómetros desde la residencia.



El 28 de octubre, ante el descenso en las cifras de casos y muertes, se suavizaron la mayoría de restricciones, junto con las de otras medidas de otros estados del país.



Desde el estallido de la crisis sanitaria, Australia ha registrado 27.842 casos, de los cuales 15 positivos han sido detectados en las últimas 24 horas, y 907 personas han fallecido a causa de la COVID-19. Actualmente, 22 pacientes permanecen hospitalizados en Australia debido al coronavirus.