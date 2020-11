Silboldi asegura que no cree en fantasmas contrarios a Cruz Azul

El entrenador de Cruz Azul, Robert Siboldi, da indicaciones a sus jugadores en el Estadio Azteca de la Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/Jos� M�ndez/Archivo

México, 23 nov (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este lunes no creer en fantasmas contrarios a su equipo, como han sugerido leyendas en la liga alrededor de la sequía de títulos del cuadro celeste.

"No creo en los fantasmas, creo en el trabajo, la dedicación, la energía positiva; en que el equipo cuando juega con intensidad, solidaridad, generosidad y humildad, da el máximo. En eso nos enfocamos, no en los fantasmas", señaló en una rueda de prensa.

Los Azules, considerados uno de los equipos grandes de México, no ganan un título de liga desde diciembre de 1997, alrededor de lo cual han aparecido historias raras relacionadas con una supuesta mala suerte en los momentos claves.

Siboldi reiteró estar enfocado en el trabajo y con eso buscará vencer esta semana a los Tigres UANL, en los cuartos de finales del torneo Apertura.

"Todos los rivales son difíciles. Tigres está bien conformado, con un gran entrenador y buenos futbolistas que saben disputar estas instancias; nosotros contamos con un buen plantel y unos deseos enormes de conseguir el objetivo", indicó.

Cruz Azul visitará el jueves a Tigres, el equipo más ganador en México en los últimos 10 años, y lo recibirá el domingo.

El entrenador aceptó que el rival tratará de ganar en su estadio el duelo de ida, pero Cruz Azul saldrá mentalizado en conseguir un buen resultado para ganar la serie en su estadio, el Azteca, en el duelo de vuelta.

"La liguilla la he manejado como que cada serie es de cuatro cuartos de 45 minutos y si te distraes en el primero o el último, te puede costar. Ahora toca Tigres y pensamos en una ida con dos tiempos de 45, en los cuales debemos estar atentos, concentrados con la idea de hacer lo nuestro", agregó.

Siboldi explicó que en la fecha FIFA y en el fin de semana de la repesca, su equipo trabajó bien y está listo, con plantel completo para buscar el pase a las semifinales y a partir de ahí ir por más.

"No tuvimos el desgaste del repechaje, tanto en lo emocional como en lo físico; eso permitió recargar baterías", señaló.

Cruz Azul se entrenó este lunes, ya con el uruguayo Jonathan Rodríguez, líder goleador del Apertura, quien dio negativo de la covid-19 y será la cabeza del ataque en la liguilla.

"De los ocho, cualquiera puede salir campeón, no vamos a cargar con la condición de favoritos, cargamos con la responsabilidad de dar lo mejor en cada partido, de dar lo mejor para avanzar hasta la final", concluyó Siboldi.