Braithwaite, en aislamiento por un positivo en la concentración de Dinamarca

El delantero Martin Braithwaite. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Copenhague, 10 nov (EFE).- El delantero del Barcelona Martin Braithwaite y otros siete internacionales daneses, además del cuerpo técnico, han sido aislados en la concentración de Dinamarca al dar positivo de coronavirus otro jugador, por lo que se perderán el amistoso de mañana contra Suecia, informó este martes la Federación Danesa de Fútbol (DBU).

La DBU señaló que todos los concentrados fueron sometidos a dos test ayer a su llegada, siguiendo el protocolo, y que el lateral del Hoffenheim Robert Skov y un fisioterapeuta dieron positivo en el segundo, por lo que de acuerdo con un principio de precaución se ha decidido aislar a personas que pudieron tener un potencial contacto estrecho con los infectados.

Aparte de Braithwaite han sido aislados, entre otros, el delantero Yussuf Poulsen (Leipzig), así como el seleccionador Kasper Hjulmand y su ayudante, Morten Wieghorst.

Skov y el fisioterapeuta, que no tienen síntomas, ya han abandonado la concentración, mientras que una docena de personas estarán en aislamiento y podrían estar presentes en los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Islandia (domingo) y Bélgica (miércoles) si dan negativo en una nueva prueba a la que serán sometidos este jueves.

"Creemos que el contagio no ha ocurrido en la concentración y lo hemos detectado pronto, lo que facilita la adopción de medidas", consta en un comunicado, en el que se anuncia que se convocará a lo largo del día a otros jugadores para ocupar el lugar de los afectados.

Dinamarca ya sabía de antemano que no podía contar para el amistoso con siete jugadores que juegan en clubes ingleses por la decisión del Gobierno del Reino Unido de prohibir temporalmente la entrada de viajeros procedentes de Dinamarca o que hayan pasado por allí en tránsito al detectarse en ese país una mutación del Sars-CoV2 ligada a visones.

La medida afecta a varios titulares como el portero Kasper Schmeichel, el central Andreas Christensen y el centrocampista Pierre-Emil Højbjerg, además de a varios jugadores suecos que también compiten en la liga inglesa, y ha generado dudas sobre si podrán estar presentes en los próximos encuentros de Liga de Naciones.