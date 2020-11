La oposición salvadoreña felicita a Biden antes que el presidente Bukele

El excandidato presidencial en las elecciones de 2019 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Hugo Martínez. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 7 nov (EFE).- La oposición política en El Salvador se adelanto a felicitar al demócrata Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que el Gobierno de Nayib Bukele no se ha pronunciado.

La Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) felicitó a Biden mediante un comunicado en sus redes sociales y le deseó "los mayores éxitos en su gestión".

La formación, que gobernó el país centroamericano entre 1989 y 2009, también expresó "su deseo de que este resultado marque un nuevo enfoque en la visión de Estados Unidos ante la amenaza a la democracia que vive El Salvador".

El excandidato presidencial en las elecciones de 2019 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Hugo Martínez, felicitó a Biden y añadió que "¡Ha triunfado la democracia!".

"Esperamos que vengan mejores tiempos para la relación de la región con USA", añadió en su cuenta de Twitter.

A las felicitaciones se sumó el Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), mientras que los partidos oficialistas Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha) y Nuevas Ideas no se han pronunciado.

El diputado Guillermo Gallegos, uno de los más influyentes en GANA y uno de los vicepresidentes de la Asamblea Legislativa, publicó en redes sociales antes de las elecciones estadounidenses que Trump "es amigo de El Salvador" y que "por él tienen que votar".

EL SILENCIO DE BUKELE

El presidente Bukele, quien constantemente se mantiene activo en las redes sociales, ha guardado silencio sobre los resultados electorales en Estados Unidos, al igual que la canciller, Alexandra Hill.

Efe consultó en dos ocasiones a un enlace de prensa del Gobierno salvadoreño si existía una posición oficial, pero en ambas ocasiones la respuesta fue negativa.

En una visita a Estados Unidos en septiembre de 2019, el presidente Bukele dijo que su homólogo Donald Trump era "cool and nice" y que esperaba trabajar con él los próximos cinco años.

En septiembre pasado, el mandatario aseguró que "las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca".

Entre los acuerdos alcanzados entre ambos países se encuentra uno en el que el país centroamericano se comprometió en recibir y reasentar en su territorio a las personas que soliciten asilo en Estados Unidos, como parte de una estrategia regional de Donald Trump para frenar la llegada de migrantes irregulares.

Se estima que unos tres millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de donde proviene casi la totalidad de las remesas de dinero que recibe el país centroamericano y que sostienen su economía.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019 y publicada en 2020 por el Ministerio de Economía indican que 1,63 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas y representan el 24,3 % de la población.

Un total de 471.633 hogares reciben estas divisas, de los que 13.530 se encuentran en pobreza extrema y 68.874 en pobreza relativa.