Seguidores de Trump perturban recuento de votos en Detroit

Manifestantes reunidos fuera del TCF Center en Detroit, el 4 de noviembre

(Bloomberg) -- Cientos de partidarios de Trump se reunieron en el TCF Center en Detroit, donde voluntarios cuentan las boletas emitidas en ausencia, gritando a los trabajadores que “detengan el conteo”, después de que el presidente Donald Trump presentara una demanda para dejar de contar boletas hasta que su campaña tuviera acceso al proceso.

Los manifestantes, muchos de los cuales dijeron que querían ser observadores electorales, fueron inicialmente bloqueados por la policía en la puerta principal del centro de convenciones. La multitud entró al edificio a través de una puerta trasera desprotegida y reanudó los cánticos en el interior.

“Vine para ser un retador”, dijo Fred, de Royal Oak, un suburbio al norte de Detroit. No dio su apellido. “Creemos que hay una orden en este momento de que se debe detener el conteo, pero aparentemente no se detienen. Provino de la Casa Blanca, por medios legales. Algún juez lo ha ordenado, pero no paran”. Aún no se ha fijado una audiencia para el desafío de la campaña de Trump.

Fred dijo que StandUp Michigan fue uno de los grupos que organizó el evento. También estuvo allí el lunes, dijo.

Una portavoz del Departamento de Policía de Detroit dijo que hasta ahora la reunión ha sido pacífica y la policía no ha tenido que intervenir.

“Están cantando, pero es manejable”, dijo la sargento Nicole Kirkwood, portavoz del Departamento de Policía de Detroit.

El YouTuber Steven Crowder, popular entre los partidarios de Trump, está tuiteando imágenes y videos del TCF Center que, según él, podrían ser ejemplos de fraude electoral, incluidos los trabajadores que cubren algunas ventanas con láminas de espuma.

