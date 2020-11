Perú.- El presidente de Perú no acude a declarar por caso de corrupción y el juez fija 12 de noviembre como nueva cita

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche ha citado a declarar al presidente Martín Vizcarra el próximo 12 de noviembre, después de que el mandatario no acudiera a la cita de este martes que el juez había emitido por su implicación en el caso 'Club de la Construcción', algo que Juárez ha considerado como "actitud de rebeldía".



Juárez ha especificado que el líder deberá acudir "obligatoriamente con su abogado", así como indicar el lugar donde se dará la declaración "bajo apercibimiento de la ley", después de que Vizcarra viajara este mismo martes, cuando estaba previsto que declarara, a Lambayeque y a San Martín para realizar otras actividades, tal y como recoge 'El Comercio'.



El requerimiento fiscal "solo busca esclarecer los hechos y garantizar su derecho de defensa respecto a las graves imputaciones que existen en su contra", algo contra lo que "el ciudadano Martín Vizcarra viene demostrando una actitud de rebeldía".



Ante la petición por parte del Gobierno a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, para que defina qué fiscalía especializada investigará la supuesta involucración de Vizcarra en los casos de corrupción, Juárez ha señalado que esta "no se encuentra arreglada a ley", ya que la fiscal no tiene estas competencias.



Vizcarra está siendo investigado en el caso 'Club de la construcción' por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de contratos públicos cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014).



Tres aspirantes a colaboradores eficaces del equipo especial Lava Jato han asegurado que Vizcarra habría recibido 1,3 millones de soles (unos 310.000 euros) a cambio de una serie de contratos públicos para la construcción del Hospital Regional de Moquegua y para un proyecto de irrigación en Lomas de Ilo.



Este martes 2 de noviembre, el Congreso de Perú admitió una nueva solicitud de vacancia contra el mandatario por estos dos casos de sobornos, cuando hace menos de dos meses superó una moción de censura por su presunta implicación en el caso 'Richard Swing', con el que el cantante Ricardo Cisneros se habría beneficiado de una serie de contrataciones públicas gracias a la supuesta relación de amistad que mantendría con el presidente.