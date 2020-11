El alcalde de Miami-Dade y la periodista María Elvira Salazar llegan al Congreso

En la imagen, el al alcalde del condado Miami Dade, Carlos Giménez.. EFE/Jorge I. Pérez/Archivo

Miami, 3 nov (EFE).- El alcalde de Miami-Dade, el republicano Carlos Giménez, que en la campaña recibió el apoyo del presidente Donald Trump, ganó este martes un escaño en el Congreso de EE.UU. en representación de Florida, al igual que la periodista de origen cubano y también republicana María Elvira Salazar.

El republicano Giménez se impuso por unos cuatro puntos de diferencia a la actual representante del distrito electoral 26, la congresista de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell, que llegó a la Cámara Baja tras ganar en 2018.

En el vecino distrito electoral 27, que incluye buena parte de Miami-Dade, incluido el barrio de la Pequeña Habana, la actual ocupante del escaño, la demócrata Donna Shalala, perdió esta noche ante su oponente, la conocida periodista y presentadora de televisión María Elvira Salazar, de origen cubano.

De esta forma, Salazar se ha sacado el clavo de las elecciones de 2018, en las que la demócrata la derrotó y se hizo con el escaño que ocupó la republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen.

La que sí se ha mantenido en la Cámara Baja ha sido la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien hoy logró su noveno término consecutivo en el distrito electoral 23 de Florida, al derrotar a su contrincante, la republicana Carla Spalding, por casi 20 puntos porcentuales de diferencia.

DANIELLA LEVINE CAVA, LA PRIMERA ALCALDESA DE MIAMI-DADE

En Miami-Dade, el más poblado de Florida, la demócrata Daniella Levine Cava se ha declarado vencedora y ha hecho historia al convertirse en la primera alcaldesa de este condado, tras sacar una ventaja de 8 puntos sobre el otro aspirante, el republicano Esteban Bovo.

"Esta noche hicimos historia juntos. No hay lugar en el mundo como Miami-Dade. Es un honor para mí ser la próxima alcaldesa de un lugar tan vibrante y especial", escribió en su cuenta de Twitter y luego de que Bovo la llamara para reconocer su derrota cuando iban escrutados el 74 % de los centros electorales.

TRIUNFO DE SOTO EN BASTIÓN BORICUA

Una victoria importante para la comunidad puertorriqueña del centro de Florida es la reelección de Darren Soto, el primer congresista de Florida de origen boricua que se batió contra el republicano William Olson.

Soto fue elegido en 2016 para el Distrito 9, en el centro de Florida, que incluye la ciudad de Orlando y hace parte del electoralmente estratégico corredor de la autopista I-4, con gran población puertorriqueña.

Según el sondeo de Latino Decisions, esta comunidad, crítica con el manejo de Trump tras el paso del huracán María en 2017, favoreció al aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, sobre el actual mandatario, con una proporción de 71 %-26 %.

TRUMP SE PROYECTA COMO GANADOR EN FLORIDA

En las elecciones de este martes se enfrentan en las urnas el mandatario Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se proyecta como ganador en Florida, uno de los estados claves para llegar a la Casa Blanca, al adelantar al demócrata Biden por más de 300.000 votos, según el recuento de los principales medios nacionales.

Trump tiene el 51,2 % de los votos, o 5.616.215 sufragios, mientras que Biden se hace hasta ahora con 5.234.853 votos o el 47,8 %, según datos del diario The New York Times.

En las presidenciales de 2016, Trump se hizo con los 29 votos electorales que ofrece Florida al conseguir el 49 % de los sufragios, por el 47,8 % de su rival demócrata, Hillary Clinton, es decir poco más de 112.000 votos.

En 2012 la diferencia lograda por Barack Obama sobre su entonces rival, Mitt Romney, fue todavía menor, y se quedó en el 0,9 % o 74.000 votos.