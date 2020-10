Alfa Romeo repetirá en 2021 con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi

El veterano piloto finlandés Kimi Räikkönen, de 41 años, y el italiano Antonio Giovinazzi, de 26, pilotarán otra vez, por tercera temporada consecutiva, para Alfa Romeo en 2021, anunció la escudería de F1 en un comunicado este viernes.

"Este anuncio señala la voluntad de continuidad del equipo (los monoplazas seguirán siendo los mismos el próximo año antes de un gran cambio de reglamento en 2022), Kimi y Antonio constituyen una pareja de pilotos sólida y bien compenetrada que ofrece una mezcla sana de experiencia y del entusiasmo de la juventud", explicó Alfa Romeo (antigua Sauber) en un comunicado.

Räikkönen, que debutó en 2021 en Sauber antes de ganar el Mundial con Ferrari en 2007, decidió por tanto que su retirada de los circuitos podía esperar.

"La atmósfera única en el equipo es lo que me da esta motivación extra para lanzarme a la que será mi 19ª temporada en este deporte el próximo año. No estaría aquí si no creyera en su proyecto y en lo que pensamos poder conseguir juntos", comentó el finlandés, que ostenta el récord de 325 participaciones en Grandes Premios.

"Es un equipo que da más valor al trabajo que a las palabras y eso va bien con mi estilo", añadió el veterano, cuyo mutismo le valió el apodo de 'Ice Man' (hombre de hielo). "Tengo ganas de estar el próximo año y, espero, de acercarnos, con el equipo, a la mitad de tabla".

Alfa Romeo marcha en estos momentos, como en 2019, en el 8º lugar (de 10) de la clasificación de constructores con 5 puntos, tres de Giovinazzi (16º de 20 pilotos) y dos de Räikkönen (17º).

Giovinazzi, que ha participado en 35 GP, incluidos dos en 2017 antes de convertirse en titular en 2019, es un producto de la red de jóvenes pilotos de Ferrari.

"Desde la pista a los briefings técnicos, Antonio ha desempeñado un papel fundamental para nuestro equipo y ha merecido un nuevo contrato en 2021", considera su director, Frédéric Vasseur. "Su ética de trabajo, su compromiso con el equipo y su entusiasmo contagioso son un activo enorme".

Este anuncio se produce la víspera del Gran Premio de Emilia Romaña, 13ª cita (de 17 en total) de la temporada, disputado excepcionalmente en dos días en lugar de tres el sábado y el domingo, en el histórico circuito de Imola, en Italia.

