El Congreso de Costa Rica aprueba polémico proyecto de ley de pesca de arrastre

Cientos de ambientalistas protestan en San José (Costa Rica) contra la pesca de arrastre, el uso excesivo del plástico y la siembre de piña, entre otros. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 22 oct (EFE).- El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves un polémico proyecto de ley que reactiva la pesca de arrastre, una práctica criticada por ambientalistas porque afirman que destruye el fondo marino, daña el hábitat de numerosas especies y tiene elevada pesca incidental.

Los diputados, con 28 votos a favor y 18 en contra, aprobaron en segundo y final debate, el proyecto luego de una amplia discusión sobre los beneficios que traerá para un grupo de pescadores y los perjuicios que podría ocasionar a otros.

El "Proyecto de Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón" ahora deberá ser trasladado al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien deberá determinar si vetará la iniciativa o si la firma para convertirla en ley.

La iniciativa establece que licencias para "el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales" únicamente se otorguen a las embarcaciones y personas costarricenses.

El proyecto también indica que las redes de arrastre deben contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento.

Las regulaciones específicas serán establecidas por el estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Además, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por las autoridades.

Según los que apoyan la iniciativa, el objetivo es dar solución al problema social, económico y ambiental generado en las zonas costeras, que son de las más pobres del país.

"No podemos en estos momento negar los efectos de la pobreza, del hambre, del desempleo, y claro hay que cuidar el ambiente, pero hay prioridades", afirmó la diputada independiente Zoila Volio, quien inicialmente se oponía a la iniciativa y luego cambió de opinión, ya que la crisis sanitaria ha afectado duramente a las zonas costeras.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

Mientras que los que rechazan el proyecto indican que estudios de universidades demuestran que desde 2013, cuando se prohibió la pesca de arrastre, se ha dado recuperación de la pesca en lugares de Guanacaste (Pacífico norte).

"No hay margen de equivocación porque son mucho más los empleos de pescadores artesanales que se han visto beneficiados por la tímida pero sostenida recuperación de la pesca gracias a que se prohibió la pesca de arrastre", dijo el diputado del partido izquierdista Frente Amplio, José María Villalta.

Por su parte, las organizaciones ambientalistas lamentaron la decisión del Congreso.

"Este proyecto no resolverá la crisis socioeconómica de nuestras comunidades costeras y más bien contribuye al deterioro de los sectores pesqueros y turísticos que dependen de la sostenibilidad de los recursos marinos", declaró el director general de Fundación MarViva, Jorge Jiménez.

Además, MarViva criticó que Incopesca "no tiene certeza ni de la realización de esos estudios, ni del financiamiento necesario para ejecutarlo", por lo que considera que "se está aprobando una ley que va a seguir postergando la generación de empleo digno y calificado en las zonas costeras".

La Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, ambos de la Universidad de Costa Rica, indicaron en un pronunciamiento que "la pesca de arrastre no es selectiva" e "impacta otras alternativas de desarrollo" como la pesca artesanal, la pesca deportiva y el ecoturismo.

La estimación de los ambientalistas es que en Costa Rica, por cada kilogramo de camarón capturado se sacrifican 7,5 kilos de fauna de acompañamiento.

En el año 2013, la Sala Constitucional prohibió este tipo de pesca de camarón debido a los graves daños que causa al rastrillar el suelo marino y a la elevada cantidad de otras especies que atrapa, como es el caso de tortugas marinas en peligro de extinción.

La Sala Constitucional ordenó que para reactivar esta pesca se requieren estudios científicos y herramientas que garanticen la sostenibilidad ambiental de la actividad.