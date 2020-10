Tana Rivera se pronuncia: "Ahora mismo estoy soltera, como tengo que estar"

22/10/2020 TANA RIVERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Tana Rivera ha estado esta tarde en la primera exposición de pintura de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, apoyándola y mostrándole todo su cariño y ha desmentido a las cámaras de la prensa que había en las inmediaciones las informaciones que salieron hace unas semanas sobre si tenía pareja o no. Y es que recordemos que todo apuntaba a que la hija de Francisco Rivera mantenía una relación con Javier López, algo que ha desmentido ella misma.



Con decisión, Tana Rivera ha desmentido esa información y ha confesado cuál es su estado actual: "Ahora mismo estoy soltera, como tengo que estar. Javier es un amigo mío, sí, me sorprendí cuando lo vi, imagínate". Parece que la hija de Eugenia Martínez de Irujo está perfectamente y no quiere que la emparejen con amigos suyos.



En cuanto a la relación de su familia con Cayetano Martínez de Irujo parece que va a mejor o así por lo menos nos ha confesado la nieta de la Duquesa de Alba: "Estamos muy bien, bueno yo espero que sí se hayan acabado todos los malos rollos". A diferencia de su madre, Tana si se ha acordado del cumpleaños de su tío Alfonso: "Ya le hemos llamado y le hemos felicitado todos, es que a mi tío Alfonso le adoro".