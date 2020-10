Cantante José Madero explora la sexualidad desde la psicología en canción

Fotografía cedida por Universal Music México, del cantante José Madero mientras posa en una sesión de fotos, en Ciudad de México (México). EFE/ Universal Music SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 22 oct (EFE).- El cantante mexicano José Madero presenta "La petit morte" una de sus "canciones huérfanas", donde explora temas como el vacío y la sexualidad, mientras prepara las aguas para lanzar su nuevo disco, que aunque está casi listo, saldrá a la luz una vez que los conciertos en vivo se reactiven.

"Quise darle un giro psicológico al sexo", dice a Efe Madero quien considera que aunque a veces es un tema tabú, la música actual está centrada en tratarlo de manera "más morbosa y carnal, yo no quería llevarlo por allá", menciona.

Con eso en mente, el cantante exploró una vez más sonidos de guitarras y una voz femenina que contrasta la suya y genera un "amalgama de sonido" para hablar de la soledad y la búsqueda de conexión con otra persona, así como los escapes fáciles ante el vacío.

"A veces las personas quieren encontrar esa conexión (humana), con algo más, ya sea el alcohol, las drogas y (la canción) habla de tratar encontrar esa conexión a través del sexo y darse cuenta de que el sexo vacío y casual no es la salida", explica el músico también conocido como Pepe.

"La petit morte" es una de las canciones que se encuentra en medio de su último disco titulado "Psalmos"(2019) y el próximo, del que no quiere dar más detalles, sin embargo, el músico que trabaja por proyecto vio en el sencillo un proyecto individual para darle continuidad a su carrera como solista.

UN NUEVO DISCO

"Se podría decir que la covid mató a 'Psalmos'", dice desanimado el ex líder de la banda Panda al mencionar que la llegada de la pandemia y la ola de cancelaciones que trajo consigo lo dejaron sin trabajo y sin la posibilidad de compartir en vivo y con sus seguidores uno de los discos más personales de su carrera.

"Es un disco que no tuvo su gira y la verdad es muy desafortunado porque conectó mucho con la gente y es un álbum que para mí es muy especial, eso truncó su desarrollo y no pienso sacar algo del nuevo hasta que tengamos la luz verde de hacer conciertos aquí y en Estados Unidos", dice determinante.

A inicios de los años 2000 José Madero era mejor conocido como Pepe Panda debido al éxito que la agrupación, de la que era vocalista, Panda experimentaba en esa época.

Sus temas oscuros y depresivos y su estilo diverso que iba del punk, rock, pop rock hasta alternativo los convirtieron en una de las bandas más importantes de la escena en aquel entonces.

Sin embargo la agrupación se separó en el 2016 y desde entonces Madero ha llevado su carrera como solista y año con año ha lanzado un material discográfico, contando hasta ahora con cuatro publicados y uno en puerta.

El encierro impuesto en el mes de marzo hizo que Madero se pusiera a componer y el resultado fue la creación de lo que será su quinto material de estudio como solista.

Renuente a transformar su música en sonidos más sintéticos, José promete haber realizado un disco "más rockero" a diferencia del anterior que cataloga como "ruidoso" pero siempre resaltando la parte instrumental aún cuando sabe que va contra la corriente.

"Mucha gente me dice que ya es música obsoleta pero yo seré fiel a mi sonido, yo soy de música grabada con instrumentos, ya sea música más tranquila o rockera es mi naturaleza", menciona.

Y actualmente en Monterrey, el autor de "Codependientes" comenta que está a dos semanas de terminar los detalles del disco y que también está a la espera de que sea publicado su segundo libro de cuentos de terror infantiles, que por culpa del coronavirus, el proceso también fue frenado.