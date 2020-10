23/09/2020 Coronavirus.- Bolsonaro insiste en que la vacuna contra el coronavirus no será obligatoria en Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha zanjado este lunes la polémica en torno a si la vacuna contra el coronavirus será, o no, obligatoria en el país, afirmando que tal y como el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo, no lo será. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FÁBIO VIEIRA/FOTORUA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha zanjado este lunes la polémica en torno a si la vacuna contra el coronavirus será, o no, obligatoria en el país, afirmando que tal y como el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo, no lo será.



"Mi ministro de Salud ya ha dicho claramente que esta vacuna no será obligatoria, punto", ha resuelto Bolsonaro ante un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de Alvorada, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.



"Debe haber pruebas científicas. El país que está ofreciendo esta vacuna debe primero vacunar masivamente a los suyos y luego ofrecerla a otros países", ha dicho el presidente brasileño.



A diferencia de cuando ha estado promoviendo durante la pandemia el uso de la cloroquina, un fármaco utilizado para combatir la malaria, pese a no existir estudios acerca de su efectividad contra el coronavirus, ahora Bolsonaro se muestra más estricto en cuanto a los plazos de la vacuna.



"En cuanto a la vacuna, cuando esté en condiciones, tiene que ser aprobada por el Ministerio de Salud, con pruebas científicas, y aún así tiene que ser validada por Avinsa (Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria), la ofreceremos en Brasil, gratis, obviamente", ha explicado.



A su vez, también ha deslizado ciertas críticas sobre las autoridades de Sao Paulo, que están trabajando con la farmacéutica china Sinovac en el desarrollo de una vacuna



Según Bolsonaro, el gobernador del estado paulista, Joao Doria, está "trayendo terror a la opinión pública" y ha asegurado que "hoy en día, al menos la mitad de la población dice que no quiere recibir la vacuna".



"Ese es el derecho de la gente (...) La obligatoriedad de la vacuna le corresponde al Ministerio de Salud y quien esté allí diciendo lo contrario es una persona que puede estar pensando en todo menos en la salud pública, o en la vida de la gente", ha dicho.



En paralelo a estas declaraciones, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este lunes 5.250.727 casos acumulados, aunque 4.681.659 corresponden a personas que han logrado superar ya la enfermedad, después de sumar 15.383 contagios en las últimas 24 horas.



En cuanto a la víctimas mortales, Brasil es el segundo país con mayor número de muertos, 154.176, después de los 271 que se han contabilizado este lunes.