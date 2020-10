España.- Una placa en la Puerta del Sol recuerda a las víctimas de la Covid-19

18/10/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, colocan una corona de laurel durante el homenaje a las víctimas del Covid-19 dedicado, especialmente, en memoria de aquellas que fallecieron sin que fueran reclamadas por sus familiares, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid (España) a 18 de octubre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descubre en este homenaje una placa en la fachada principal del edificio de la Real Casa de Correos y deposita una corona de laurel en memoria de todos los fallecidos por coronavirus. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, o la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, han homenajeado este domingo a las víctimas de Covid-19 con una placa conmemorativa en la fachada de la Real Casa de Correos en un acto centrado en aquellas que fallecieron a causa del coronavirus y que no fueron reclamadas por familiares ni amigos.



Tras guardar un minuto de silencio, los dirigentes han inaugurado una placa conmemorativa en la que se puede leer 'El pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas de la Covid-19 y en especial a aquellas que fallecieron en soledad'. Bajo ella, Ayuso y Almeida han colocado una corona de laurel.



La ceremonia ha concluido con el himno de España y más tarde ambos políticos se han acercado a observar los 57 ramilletes de flores que homenajeaban a esas víctimas que nadie ha reclamado.



Ayuso ha destacado, en declaraciones a la prensa, que el pueblo de Madrid, España y numerosos países está viviendo su etapa "más difícil en décadas" y ha asegurado ser consciente del "daño emocional, económico y en la salud que este virus está causando en todos los ciudadanos".



"También es un homenaje a toda la sociedad española y de Madrid, a todas las personas que de una u otra manera han perdido algo en esta tragedia. No los olvidaremos nunca y ahora su testimonio tiene que obligar a seguir guiando nuestras acciones", ha subrayado.



La presidenta ha abogado por dialogar, pactar políticas comunes y hablar con los ciudadanos para recordar que el virus sigue activo y que hay que "pelear con el espíritu positivo, energético y alegre que caracteriza a los españoles".



ALMEIDA HABLA DE "PESADILLA"



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el acto se ha celebrado en la Casa de Correos, que es el kilómetro cero de España y de una tragedia común y ha recordado a "los fallecidos como consecuencia de esta pesadilla" para que sea su memoria la que "impulse para dar lo mejor y construir esa sociedad que de verdad se asiente sobre los valores de convivencia, esfuerzo y trabajo".



El regidor ha remarcado que son los que tienen responsabilidades institucionales deben dar lo mejor de sí mismos para superar "la más difícil situación económica y social que va a tener que afrontar España desde la Guerra Civil".



"Desde las instituciones asumamos la responsabilidad de tener que encarar la situación que viene y sepamos generar confianza, tranquilidad y certidumbre a la sociedad, que vive en sobresalto continuo", ha destacado Almeida.



AGUADO INSTA A TRABAJAR "TODOS JUNTOS"



el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha enfatizado la necesidad de que tanto administraciones como sociedad aprendan de lo que ha sucedido. "Vamos a seguir trabajando mañana, tarde y noche para vencer a este virus, por ganar esta batalla y superar la segunda ola. Y lo vamos a hacer todos juntos, todas las Administraciones", ha defendido Aguado.



La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha agradecido "personalmente" a la Comunidad de Madrid haber organizado este homenaje y ha apelado a la "solidaridad" que se vio en Madrid durante la primera ola de la pandemia subrayando que hay que aprender muchas cosas.



"Este es un acto de reivindicación de solidaridad de la primera ola. Con esa solidaridad que demostró el pueblo madrileño tenemos que seguir trabajando. No es momento de hacer otra cosa que no sea unirse, trabajar conjuntamente, con lealtad, ser honestos y leales al pueblo de Madrid", ha concluido.