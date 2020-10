Bolivia.- La presidenta del Senado de Bolivia es abucheada e insultada tras votar en El Alto

07/03/2020 Eva Copa (MAS), presidenta del Senado de Bolivia POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA SENADO BOLIVIA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sido abucheada, increpada e insultada en el colegio Puerto de Mejillones de El Alto donde estaba inscrita para la votación de las elecciones generales de este domingo.



Otros vecinos han expresado su apoyo a Copa, lo que desembocó en empujones y forcejeos que afectaron incluso a los periodistas que estaban en el lugar.



El equipo de seguridad que custodia a Copa tuvo que acelerar la salida para evitar incidentes mayores. Copa, quien ha podido ejercer su derecho a voto sobre las 13.30 horas, ha destacado la necesidad de respetar al rival.



"Hay que tener tolerancia, respeto la opinión y no me dejo intimidar yo he venido a emitir mi voto como ciudadana alteña y estoy haciendo mi ejercicio democrático", ha señalado, según recoge la agencia de noticias oficial, ABI.