La esperanza de Fani Carbajo en su relación con Christofer después de desvelar que ya no está enamorada

La cabeza de Fani Carbajo está hecha un lío ahora mismo. Si hasta hace una semana todavía presumía de su amor con Christofer y planeaba buscar una nueva fecha para su boda, tras su paso por Sábado Deluxe las cosas han cambiado radicalmente. Y es que la concursante de realities se sometió a un polígrafo del que su relación ha salido seriamente dañada. Con la palabra ruptura sobrevolando sus cabezas, la madrileña acaba de confesar en Sálvame que ya no está enamorada de su novio, pero que va a intentar luchar por no terminar con su historia de amor acudiendo a una psicóloga.



- CHANCE: Fani cómo estás.



- FANI: Un poco tocada, es duro hablar de estas cosas pero bueno, vamos a terapia de pareja y a ver qué nos dicen, si hay solución o no. Quiero que la psicóloga que nos vea sea sincera desde el minuto uno para ver si se puede reconducir esto o es que ya no va a más.



- CH: Esa respuesta de que no estas enamorada de Christofer como lo ha recibido él.



- FANI: Ya lo he hablado con él y ya lo sabe. Lo importante es que todo lo que yo cuente en televisión él ya lo sepa para que no le pille por sorpresa y no le duela. En una relación, te guste o no, cometas un fallo o no, tienes que decir siempre la verdad.



- CH: Hay que luchar por ello y si no, cada uno por su lado.



- FANI: Sí, creo que sería lo mejor.



- CH: Rubén cómo reaccionará en esto.



- FANI: A Rubén le da igual nuestra relación, no tenemos ningún tipo de contacto, no creo que ahora mismo haga nada.