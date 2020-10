Desconecta.- Los dibujos hiperrealistas a lápiz de Kohei Ohmori que triunfan en Internet

16/10/2020 Los dibujos hiperrealistas a lápiz de Kohei Ohmori que triunfan en Internet. MADRID, 16 oct. (EDIZIONES) El artista japonés Kohei Ohmori saltó a la fama de las redes sociales gracias a su asombrosa habilidad para dibujar objetos metálicos cotidianos con todo lujo de detalles utilizando únicamente un lápiz. POLITICA YOUTUBE/VIDELO/KOHEI OHMORI



El artista japonés Kohei Ohmori saltó a la fama de las redes sociales gracias a su asombrosa habilidad para dibujar objetos metálicos cotidianos con todo lujo de detalles utilizando únicamente un lápiz.



Ponerse delante de un trabajo de Ohmori es como mirar una fotografía de alta resolución en blanco y negro, aunque detrás hay cientos de horas invertidas en cada detalle para obtener el resultado que busca el artista: reproducir lo más fielmente posible la realidad.



Las redes sociales se hicieron eco de este artista por primera vez en el año 2017, cuando su interpretación de una lata de cerveza Asahi, a la que no le faltó ningún detalle, se hizo viral en Twitter.



A partir de entonces, su popularidad se expandió más allá de las fronteras japonesas y después llegó su proyecto 'Nut and Bolt', en el que el artista de 25 años representó una tuerca y un tornillo con un detalle tan espectacular que su nombre volvió a salir a la palestra de lo viral en redes sociales.



Una de sus obras maestras más recientes es la impresionante representación de un reloj de pulsera Seiko, que, como se puede ver en el vídeo, es perfecto hasta el más mínimo detalle.



https://www.youtube.com/watch?v=TArydvjxw6M



Ohmori no solo dibuja objetos, también se ha atrevido a esbozar retratos foto-realistas de Kate Winslet en su papel de Rose en Titanic y de otras actrices como Scarlett Johansson.