Salud.-El tratamiento con metformina para la diabetes tipo 2, vinculado a un deterioro cognitivo más lento

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Una nueva investigación, realizada durante seis años en el Sydney Memory and Aging Study en 1.037 australianos (de 70 a 90 años al inicio del estudio), ha revelado un nuevo efecto de la metformina según el cual las personas con diabetes tipo 2 que lo usaron experimentaron un deterioro cognitivo más lento con una menor tasas de demencia que aquellos que no usaron el medicamento.



La metformina es el tratamiento de primera línea para la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 y uno de los medicamentos más comúnmente recetados en todo el mundo, y millones de personas lo utilizan para optimizar sus niveles de glucosa en sangre.



Los hallazgos, que se publican en la revista 'Diabetes Care', brindan una nueva esperanza para un medio de reducir el riesgo de demencia en las personas con diabetes tipo 2 y, potencialmente, en las personas sin diabetes, que suman casi 47 millones de personas en todo el mundo.



El estudio fue dirigido por investigadores del Instituto Garvan de Investigación Médica y el Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable (CHeBA), UNSW Sydney.



"Hemos revelado el nuevo potencial prometedor de un medicamento seguro y ampliamente utilizado, que podría cambiar la vida de los pacientes en riesgo de demencia y sus familias --dice la primera autora, la profesora Katherine Samaras, líder del tema de investigación sobre el envejecimiento saludable en el Instituto Garvan y endocrinóloga del Hospital St Vincent de Sydney--. Para aquellos con diabetes tipo 2, la metformina puede agregar algo más a la reducción estándar de glucosa en cuidado de la diabetes: un beneficio para la salud cognitiva".



La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo ya no puede producir suficiente insulina para satisfacer sus necesidades, lo que deja a las personas afectadas incapaces de mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal. Esto puede provocar complicaciones de salud a largo plazo, incluido el deterioro cognitivo.



"A medida que envejecen, las personas que viven con diabetes tipo 2 tienen un asombroso 60% de riesgo de desarrollar demencia, una afección devastadora que afecta el pensamiento, el comportamiento, la capacidad para realizar las tareas diarias y la capacidad para mantener la independencia. Esto tiene una inmensa influencia personal, familiar, impactos económicos y sociales", dice la profesora Samaras.



Los investigadores de este estudio estudiaron los datos de los participantes del Estudio de Memoria y Envejecimiento de Sydney de CHeBA. En esta cohorte, 123 participantes del estudio tenían diabetes tipo 2 y 67 recibieron metformina para reducir los niveles de azúcar en sangre. Los investigadores probaron la función cognitiva cada dos años, utilizando evaluaciones detalladas que midieron la cognición en una serie de capacidades, incluida la memoria, la función ejecutiva, la atención y la velocidad, y el lenguaje.



Los hallazgos revelaron que las personas con diabetes tipo 2 que tomaban metformina tenían un deterioro cognitivo significativamente más lento y un menor riesgo de demencia en comparación con las que no tomaban metformina. Sorprendentemente, en aquellos con diabetes tipo 2 que tomaron metformina, no hubo diferencia en la tasa de deterioro de la función cognitiva durante 6 años en comparación con aquellos sin diabetes.



La metformina se ha utilizado de forma segura para tratar la diabetes tipo 2 durante 60 años. Actúa reduciendo la cantidad de glucosa liberada desde el hígado hacia el torrente sanguíneo y permite que las células del cuerpo respondan mejor a los niveles de glucosa en sangre.



Los estudios realizados durante la última década han revelado evidencia del beneficio de la metformina en el cáncer, las enfermedades cardíacas, el síndrome de ovario poliquístico y el control del peso. Si bien el estudio actual sugiere que la metformina puede tener beneficios cognitivos para las personas que viven con diabetes tipo 2, los investigadores dicen que también puede beneficiar a las personas en riesgo de deterioro cognitivo en general.



"Este estudio ha proporcionado evidencia inicial prometedora de que la metformina puede proteger contra el deterioro cognitivo. Si bien se cree que la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de demencia al promover vías degenerativas en el cerebro y los nervios, estas vías también ocurren en otras personas con riesgo de demencia y es posible la resistencia a la insulina puede ser el mediador", señala Samaras.



"Para establecer un efecto definitivo, ahora estamos planeando un gran ensayo controlado aleatorio de metformina en personas con riesgo de demencia y evaluar su función cognitiva durante tres años --anuncia--. Esto puede traducirse en que podamos reutilizar este medicamento barato con una seguridad sólida perfil para ayudar a prevenir el deterioro cognitivo en las personas mayores".



Por su parte, el profesor Perminder Sachdev, autor principal del estudio y codirector de CHeBA, apunta que, "si bien un estudio observacional no proporciona una 'prueba' concluyente de que la metformina protege contra la demencia, sí nos anima a estudiar este y otros tratamientos antidiabéticos para la prevención de la demencia. Incluso se ha sugerido que la metformina es antienvejecimiento. La pregunta intrigante es si la metformina es útil en personas con un metabolismo normal de la glucosa --se cuestiona--. Es evidente que se necesita más investigación".