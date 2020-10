Más hospitalizados ahora por COVID-19 en el R.Unido que en marzo

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 12 oct (EFE).- El director médico nacional del Sistema público Sanitario del Reino Unido (NHS), Stephen Powis, afirmó este lunes que ya hay más personas hospitalizadas en este país por COVID-19 que las ingresadas el pasado marzo, cuando se decretó el confinamiento nacional para frenar la pandemia.

En una comparecencia virtual desde Downing Street -la residencia y despacho oficial del primer ministro, Boris Johnson-, Powis remarcó la necesidad de adoptar medidas ahora pues, de no hacerlo, "la cifra de muertos será demasiado alta para poder soportarla".

Según los últimos datos divulgados por el ministerio británico de Sanidad, el Reino Unido registró otros 12.872 nuevos positivos y otros 65 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas y el número de decesos por el virus alcanza los 42.825.

Está previsto que el primer ministro, Boris Johnson, anuncie esta tarde -sobre las 14.30 GMT- nuevas medidas de restricción para contener el coronavirus.

"Al tiempo que la tasa de infección ha empezado a crecer por todo el país, las admisiones en hospitales han comenzado a aumentar y está claro que las admisiones suben de manera más rápida en áreas donde los índices de infección son más elevados, particularmente en el noroeste", advirtió Powis.

En su intervención, el director médico aseguró que los hospitales nacionales se encuentran ahora mejor preparados para tratar a estos pacientes que en la pasada primavera e indicó que se introducirán nuevas medidas para afrontar la crisis, como tests regulares a empleados del NHS en zonas de alto riesgo, incluso aunque estos no presenten síntomas.

"Para proteger a nuestro personal y nuestros pacientes, introduciremos -con tests proporcionados por el servicio de detección y rastreo- tests regulares para los trabajadores de estas áreas consideradas de alto riego, incluso aunque no presenten síntomas", reveló.

En segundo lugar, el experto médico destacó además que el sistema público sanitario nacional habilitará hospitales temporales -los llamados Nightingale- en Manchester, Sunderland y Harrogate, zonas de mayor incidencia de casos.

"Se les ha pedido que se movilicen durante estas próximas semanas para que estén preparados para admitir pacientes si es necesario", dijo.

Al no haber aún cura o vacuna disponible para combatir el virus, y como el número de muertos aumentará al tiempo que sube el número de infecciones, Powis afirmó que el Gobierno baraja qué otras medidas introducir en áreas donde se detecten los mayores incrementos de contagios.

"Si no adoptamos medidas para controlar la propagación del virus, la cifra de muertos será demasiado alto para soportarlo", alertó.

Por su parte, en la misma comparecencia, el asesor médico jefe de Inglaterra, Jonathan Van-Tam, indicó que "desde principios de septiembre" se ha detectado un "marcado repunte" en los casos del virus.

El experto alertó de que otras regiones del país siguen ahora el patrón identificado en el noroeste de Inglaterra, donde se ha visto que el virus se ha movido entre diferentes grupos de edad, empezando a repuntar primero entre los jóvenes.

"Hay una propagación de estos grupos de edades más jóvenes al grupo de edad de 60 años y mayores en el noroeste y noreste del país y hay índices de cambio que también se están extendiendo al sur", observó.

Van-Tam consideró que esto supone una "preocupación significativa" pues los ancianos sufren un "peor curso de COVID-19, son admitidos en el hospital durante estancias más largas y es más difícil salvarlos".