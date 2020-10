Pionyang parece haber celebrado desfile militar de madrugada, según Seúl

Un vehículo militar con dos misiles a bordo participa en un desfile por la festividad del Día del Sol en la plaza Kim Il Sung, en Pionyang (Corea del Norte) en 2017. EFE/How Hwee Young/Archivo

Seúl, 10 oct (EFE).- Corea del Norte parece haber celebrado durante la pasada madrugada un desfile militar para conmemorar el 75 aniversario del partido único, según informó hoy el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

"Se han detectado indicios de que Corea del Norte llevó a cabo un desfile militar en la plaza Kim Il-sung (de Pionyang) durante la madrugada (de hoy sábado) movilizando una gran cantidad de equipamiento y personal", explica un breve comunicado del JCS.

"La inteligencia de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) y Estados Unidos están realizando análisis, con la posibilidad en mente de que este haya podido ser el evento principal (para celebrar el aniversario)", añade.

Los servicios de inteligencia en Seúl y Washington han estado siguiendo de cerca los preparativos para este gran desfile, en el que se preveía que Pionyang desvelase nuevos activos de su programa de misiles.

A su vez, varias fuentes anónimas residentes en Pionyang citadas por la web especializada NKNews aseguran haber oído un gran despliegue de aeronaves, vehículos e incluso pirotecnia a partir de la medianoche del viernes al sábado.

Por otra parte, el principal canal estatal de televisión norcoreano, KCTV, no realizó ninguna mención a la emisión de un desfile en el repaso que hizo de su programación especial de hoy.

Corea del Norte suele celebrar por todo lo alto los aniversarios de la fundación del Partido de los Trabajadores y se esperaba que durante los fastos de este año Pionyang exhibiera sus últimos avances en armamento de cara a enviar un mensaje de fuerza a Washington en un momento en el que el diálogo sobre desnuclearización está estancado.

Aunque el régimen ha retransmitido en directo varios desfiles, en ocasiones ha optado por no hacerlo con la aparente intención de no provocar a Washington, como sucedió con el evento militar del 8 febrero -día de la fundación del ejército norcoreano- de 2018, cuando Pionyang acababa de abrir la puerta al diálogo.