TikTok prohibido en Pakistán tras acumular 43M de descargas

(Bloomberg) -- Reguladores paquistaníes decidieron bloquear la popular aplicación de video TikTok en el país, citando incapacidad por parte de la empresa matriz en la vigilancia del contenido inmoral e indecente del servicio.

TikTok, que es propiedad de la empresa de tecnología china ByteDance Ltd., tiene una base de usuarios considerable en Pakistán. La aplicación ha sido instalada casi 43 millones de veces en el país, incluidas 14,7 millones de instalaciones solo este año, según datos de la firma de investigación SensorTower. Esto convierte a Pakistán en el duodécimo mercado más grande de TikTok. En comparación, Estados Unidos ha tenido más de 200 millones de descargas, según SensorTower.

Una portavoz de TikTok dijo que la compañía está en comunicación constante con las autoridades paquistaníes y elimina contenido que viola sus políticas en todos los mercados donde opera. El informe de transparencia de la empresa muestra que eliminó casi 6,5 millones de videos en Pakistán entre enero y junio, la tercera mayor cantidad de cualquier país después de India y EE.UU. El mismo informe muestra que el Gobierno paquistaní hizo cuatro solicitudes a TikTok sobre contenido, citando 40 cuentas de usuario. Solo dos de esas cuentas fueron eliminadas o restringidas.

Pakistán, uno de los aliados cercanos de China, se une a una ola de países que se está oponiendo a la aplicación. Durante el verano, India prohibió TikTok como parte de una amplia purga de aplicaciones chinas. Indonesia, Egipto y Bangladesh también han tomado medidas para restringir TikTok.

El presidente Donald Trump está presionando para prohibir TikTok si ByteDance no llega a un acuerdo para entregar la aplicación a propietarios estadounidenses a principios de noviembre. Oracle Corp. y Walmart Inc. han acordado comprar una participación minoritaria, y aunque Trump aprobó el acuerdo en concepto, muchos de los detalles aún se están resolviendo.

La portavoz de TikTok dijo que la compañía espera volver con la aplicación a Pakistán, a medida que busca evitar prohibiciones en otros lugares. “TikTok es una plataforma inclusiva construida sobre la base de la expresión creativa, y tenemos la esperanza de llegar a una conclusión que nos permita servir a la comunidad creativa y dinámica del país”, dijo en un comunicado.

La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán dijo en un comunicado que emitió instrucciones para el bloqueo, pero que está dispuesta a revertir la prohibición si TikTok cumple con sus órdenes. “Se informó a TikTok que la Autoridad está dispuesta a hablar y revisará su decisión sujeta a un mecanismo satisfactorio de TikTok en la moderación del contenido ilegal”, dijo la agencia.

