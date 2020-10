Esto es lo que podría suceder si China invadiera Taiwán

(Bloomberg) -- El Partido Comunista Chino de Xi Jinping ha amenazado con invadir Taiwán durante más de siete décadas. Ahora están aumentando los temores entre analistas, funcionarios e inversores de que realmente pueda hacerlo en los próximos años, lo que podría desencadenar una guerra con EE.UU.

En septiembre, aviones del Ejército Popular de Liberación violaron repetidamente la línea media en el Estrecho de Taiwán, eliminando una zona de amortiguación de facto que ha mantenido la paz durante décadas. El periódico Global Times, dirigido por el partido, ha dado una idea de lo que podría suceder, instando a la fuerza aérea de China a patrullar los cielos sobre Taiwán y “lograr la reunificación por medios militares” si dispara. Taiwán anunció que solo dispararía si lo atacaran.

A pesar del ruido de sables, China y Taiwán tienen muchas razones para evitar una guerra que podría matar a decenas de miles, devastar sus economías y potencialmente conducir a un conflicto nuclear con Estados Unidos y sus aliados. El consenso abrumador sigue siendo que Pekín continuará sus esfuerzos para controlar a Taiwán mediante amenazas militares, aislamiento diplomático e incentivos económicos. Las acciones de Taiwán han alcanzado recientemente máximos históricos.

Pero varias fuerzas pueden empujarlos a actuar: el deseo del presidente Xi Jinping de cimentar su legado recuperando territorio “perdido”, la caída del apoyo del público de Taiwán a cualquier unión con China, el aumento de las fuerzas independentistas en Taipéi y la relación cada vez más hostil de Estados Unidos con Pekín en todo, desde Hong Kong hasta el coronavirus y la tecnología de punta.

“Me preocupa cada vez más que se avecine una gran crisis”, asegura Ian Easton, director sénior de Project 2049 Institute, quien escribió “The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia” (La amenaza de invasión china: Defensa de Taiwán y estrategia estadounidense en Asia). “Es posible imaginar este final en un intento de invasión total y una guerra de superpotencias. Los próximos cinco a diez años van a ser peligrosos. Este punto de inflamación es fundamentalmente inestable”.

Taiwán será uno de los problemas de seguridad más urgentes que enfrentará quien gane las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Si bien Taipéi ha disfrutado de un resurgimiento del apoyo bipartidista en Washington, y la Administración Trump se ha mostrado abierta, el presidente Donald Trump mismo ha expresado escepticismo sobre el valor estratégico de Taiwán. El nominado demócrata, Joe Biden, ha dicho previamente que el Congreso debería decidir si Estados Unidos debe defender a Taiwán en caso de ataque.

Analistas como Easton han ideado escenarios de una posible invasión china de Taiwán durante años, basándose en ejercicios militares, compras de armas y documentos de estrategia de los principales actores. La mayoría de ellos prevé que China vaya por un nocaut rápido, en el que el EPL abrume a la isla principal antes de que Estados Unidos pueda ayudar.

Sobre el papel, el equilibrio militar favorece mucho a Pekín. China gasta unas 25 veces más en sus fuerzas armadas que Taiwán, según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, y tiene una clara ventaja convencional en todo, desde misiles y aviones de combate hasta buques de guerra y niveles de tropas, sin mencionar su arsenal nuclear.

La versión optimista de los eventos en Pekín es algo así: antes de una invasión, las unidades de guerra cibernética y electrónica apuntarían al sistema financiero y la infraestructura clave de Taiwán, así como a los satélites estadounidenses para reducir la notificación de inminentes misiles balísticos. Los barcos chinos también podrían acosar a los barcos alrededor de Taiwán, restringiendo los suministros vitales de combustible y alimentos.

Los ataques aéreos apuntarían rápidamente a matar a los principales líderes políticos y militares de Taiwán, al tiempo que inmovilizarían las defensas locales. El ejército chino ha descrito algunos simulacros como ejercicios de “decapitación”, y las imágenes de satélite muestran que sus campos de entrenamiento incluyen réplicas a gran escala de objetivos como el edificio de oficinas presidenciales.

Le seguiría una invasión, en la que buques de guerra y submarinos del EPL atravesarían unos 130 kilómetros a través del Estrecho de Taiwán. Las islas periféricas como Kinmen y Pratas podrían subsumirse rápidamente antes de una lucha por el archipiélago de Penghu, que se encuentra a solo 50 kilómetros de Taiwán y alberga bases de las tres ramas de su ejército. Una victoria del EPL aquí le proporcionaría un punto de partida valioso para un ataque más amplio.

A medida que los barcos chinos cruzan el estrecho, miles de paracaidistas aparecerían por encima de las costas de Taiwán, buscando penetrar las defensas, capturar edificios estratégicos y establecer cabezas de playa a través de las cuales el EPL podría traer decenas de miles de soldados que asegurarían una victoria decisiva.

En realidad, es probable que cualquier invasión sea mucho más riesgosa. Taiwán se ha preparado para una durante décadas, incluso si últimamente ha luchado por igualar la creciente ventaja militar de China.

La isla principal de Taiwán tiene defensas naturales: rodeada de un mar embravecido con un clima impredecible, su accidentada costa ofrece pocos lugares con una amplia playa adecuada para un gran barco que pudiera traer suficientes tropas para someter a sus 24 millones de habitantes. El terreno montañoso está plagado de túneles diseñados para mantener vivos a los líderes clave y podría proporcionar cobertura a los insurgentes si China estableciera el control.

En 2018, Taiwán dio a conocer un plan para impulsar capacidades asimétricas como sistemas de misiles móviles que podrían evitar la detección, por lo que es poco probable que Pekín pueda destruir rápidamente todo su armamento defensivo. Con miles de misiles tierra-aire y cañones antiaéreos, Taiwán podría infligir grandes pérdidas a la fuerza de invasión china antes de que llegue a la isla principal.

El ejército de Taiwán ha fortalecido las defensas alrededor de los puntos clave de aterrizaje y regularmente realiza simulacros para repeler a las fuerzas chinas que lleguen por mar y por aire. En julio, en las afueras del puerto occidental de Taichung, helicópteros Apache, F-16 y aviones de combate desarrollados en el país lanzaron columnas de agua de mar al cielo mientras disparaban mar adentro, mientras tanques M60, armas de artillería y baterías de misiles golpeaban objetivos en la playa.

Las tropas chinas que lleguen a tierra se enfrentarán a aproximadamente 175.000 soldados a tiempo completo y más de 1 millón de reservistas dispuestos a resistir una ocupación. Taiwán anunció esta semana que establecería una agencia de movilización de defensa para garantizar que estuvieran mejor preparados para el combate, informó el Taipei Times. Otras opciones para Pekín, como una campaña de bombardeos indiscriminados que mate a cientos de miles de civiles, perjudicaría el objetivo final del Partido Comunista de mostrar a Taiwán como un territorio próspero con ciudadanos chinos leales, escribió Michael Beckley, quien asesoró al Pentágono y a las comunidades de inteligencia de EE.UU., en un artículo de 2017.

“El EPL claramente estaría muy ocupado lidiando con los defensores de Taiwán”, escribió Beckley. “En consecuencia, Estados Unidos solo necesitaría inclinar la balanza de la batalla para frustrar una invasión china”.

La posible participación de EE.UU. es un factor clave al evaluar un escenario de invasión. El poder naval estadounidense ha disuadido durante mucho tiempo a China de cualquier ataque, a pesar de que Estados Unidos anuló su tratado de defensa mutua con Taiwán en 1979 como condición para establecer relaciones diplomáticas con Pekín. La Ley de Relaciones con Taiwán autoriza la venta de armas estadounidenses para “mantener una capacidad de autodefensa suficiente”.

No intervenir podría dañar el prestigio estadounidense en una escala similar a la fallida apuesta del Reino Unido para recuperar el control del Canal de Suez en 1956, escribió Ray Dalio, el multimillonario fundador de Bridgewater Associates, el 25 de septiembre. Esa crisis aceleró la desintegración del Imperio Británico y señaló el declive de la libra como moneda de reserva a favor del dólar, dijo Dalio.

“Cuanto más espectáculo haga Estados Unidos de defender a Taiwán, mayor es la humillación de una guerra perdida”, dijo. “Eso es preocupante, porque Estados Unidos ha estado haciendo un gran espectáculo de la defensa de Taiwán, mientras que el destino parece acercar eso a la realidad”.

La Ley Antisecesión de China es vaga sobre lo que realmente desencadenaría un conflicto armado. Los medios de comunicación estatales han advertido que cualquier despliegue militar estadounidense en Taiwán desencadenaría una guerra –una de varias líneas rojas aparentes–, junto con una medida en la que el Gobierno de Taipéi declare su independencia legal. La cadena estatal CCTV advirtió recientemente que “la primera batalla sería la última batalla”.

Dado que la legitimidad del Partido Comunista se basa en parte en una promesa de “unificar” a China, su control sobre los 1.400 millones de habitantes del país podría debilitarse si permitiera que Taiwán se convirtiera en un país independiente. Y si bien cualquier invasión, incluso de las islas periféricas, conlleva el riesgo de sanciones económicas o un conflicto desestabilizador, las amenazas emitidas en los medios estatales permiten a Pekín atraer a una audiencia nacional y disuadir a Taiwán al mismo tiempo.

La Fuerza Aérea del EPL publicó un video en septiembre que mostraba bombarderos H-6 realizando un ataque simulado en una pista parecida a una en la Base de la Fuerza Aérea Anderson en Guam, un área clave para cualquier apoyo estadounidense a Taiwán. El Global Times informó que los misiles balísticos intermedios de China, como el DF-26, podrían eliminar las bases estadounidenses mientras sus defensas aéreas derriban el fuego entrante.

Esta es una preocupación para los planificadores militares estadounidenses. Un estudio de la Universidad de Sídney advirtió el año pasado que Estados Unidos “ya no disfruta de la primacía militar” sobre China y que las bases, las pistas de aterrizaje y los puertos estadounidenses en la región “podrían volverse inútiles con ataques de precisión en las horas de apertura de un conflicto”.

“La estrategia de Pekín no se basa solo en socavar la resistencia, también es una apuesta sobre cómo abordará EE.UU. el problema a través del Estrecho”, dijo en Taipéi el 8 de septiembre Daniel Russel, exalto funcionario del Departamento de Estado durante la presidencia de Barack Obama. “El motor más fuerte de una mayor asertividad china es la convicción de que el sistema occidental, y Estados Unidos en particular, están en decadencia”.

En agosto, China lanzó cuatro misiles en el Mar de China Meridional capaces de destruir bases y portaaviones estadounidenses. Dado que los DF-26 pueden armarse tanto con ojivas nucleares como convencionales, a los expertos en control de armas les preocupa que cualquier señal de que China se esté movilizando para disparar pueda desencadenar un ataque preventivo de Estados Unidos contra las fuerzas nucleares chinas, lo que podría conducir a un conflicto incontrolable.

Si el mundo llegará alguna vez a ese momento, depende en gran medida de los líderes políticos en Pekín y Washington.

Algunos en Estados Unidos, como el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, querían que la Administración hiciera mucho más para demostrar que acudiría en ayuda de Taiwán. Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, argumentó el mes pasado que Estados Unidos debería declarar explícitamente que intervendría para disuadir a Xi y tranquilizar a los aliados.

“Sobre todo, Xi está motivado por el deseo de mantener el dominio del PCCh en el sistema político de China”, escribió Haass en la revista Foreign Affairs el 2 de septiembre, en un artículo en coautoría con David Sacks. “Un intento fallido de ‘reunificar’ Taiwán con China pondría en peligro ese dominio, y ese es un riesgo que es poco probable que Xi asuma”.

El ejército de China dijo en septiembre que derrotaría la independencia de Taiwán “a toda costa”.

Funcionarios taiwaneses también han dicho que la amenaza militar de China está aumentando, a pesar de que el ministro de Defensa, Yen De-fa, dijo a los legisladores el 29 de septiembre que no hay señales de que el EPL esté acumulando tropas para una invasión.

“Simplemente tenemos que estar preparados para lo peor”, dijo Enoch Wu, un exoficial de las fuerzas especiales de Taiwán que ahora está en la Fundación Nueva Frontera, afiliada al partido gobernante de Tsai. “China ya no está ‘esperando su momento’ y ya no está tratando de ganarse corazones y mentes”.

En última instancia, Xi tendría que ordenar cualquier ataque. El año pasado, dijo que la “reunificación pacífica” sería lo mejor, aunque no “renunciaría al uso de la fuerza”. Llamó a la integración de Taiwán con China “una necesidad para el gran rejuvenecimiento de la nación china en la nueva era”, una razón clave que ha utilizado para justificar la eliminación de los límites del mandato presidencial que lo han convertido en el líder más poderoso de China desde Mao Zedong.

