Las líneas aéreas internacionales alertan de un mayor aislamiento de Paraguay

Vista de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 7 oct (EFE).- Las líneas áreas internacionales que operan en Paraguay pidieron este miércoles al Gobierno la "inmediata" reapertura de los aeropuertos internacionales a los servicios aéreos regulares, alertando de que una demora provocará un gran retroceso del volumen de tráfico y aislará más geográficamente al país sudamericano.

En su comunicado, la Junta de Representantes de Líneas Aéreas Internacionales en Paraguay (Jurcaip) señaló que pasados más de seis meses de la suspensión de esos servicios aéreos, "Paraguay continúa siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con fecha cierta de reinicio de las operaciones".

"Postergar la reapertura de los servicios aéreos regulares no solamente afecta a la sostenibilidad de toda la cadena de los servicios aeronáuticos y turismo, sino que producen consecuencias nefastas que podrían aislarlo más geográficamente", dice el comunicado.

La Jurcaip añadió que "a no ser que se produzca un cambio sustancial en las políticas públicas adoptadas, el retroceso en la oferta de servicios aéreos será superlativa".

"En cuanto a volumen de tráfico aéreo volveremos a niveles de 15 años atrás. El remedio será peor que la enfermedad", dice el comunicado.

REAPERTURA SIN PCR

La Jurcaip apuntó además que en el contexto actual de la pandemia "las exigencias sanitarias para viajar tales como resultado negativo de PCR, cuarentena obligatoria y seguro médico obligatorio, ya no son razonables".

"Ellas desalientan el tráfico aéreo e impactan negativamente en toda la cadena de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, operadores, agencias de viajes). Cualquier reapertura de los aeropuertos con dichas restricciones sanitarias, al igual que ha sido el caso de los vuelos burbujas, no producirá los resultados deseados".

Asimismo, la Jurcaip consideró que el sector sufre un "trato discriminatorio" por parte del Gobierno por el hecho de que haya anunciado la reapertura de las fronteras con Brasil y levantado las restricciones de las diferentes fases de las cuarentenas sociales.

En ese sentido, la Jurcaip señaló que existe una "contradicción" en la reapertura del Puente de la Amistad, el principal paso aduanero con Brasil, y el cierre de aeropuertos como el de Asunción, el más importante del país.

"Por un lado se abre el Puente de la Amistad con lo cual se permite el ingreso de miles de personas con la adopción de precarios procedimientos de bioseguridad. Por el otro, se decide mantener cerrados los aeropuertos, aun cuando los protocolos y controles del sector aeronáutico son mucho más estrictos y confiables que los de cualquier otro sector".

El comunicado se produce días después de que el Gobierno señalara a este mes de octubre como el de la reapertura de las rutas áreas de pasajeros, pero sin dar una fecha concreta.

Desde hace semanas operan los vuelos entre Asunción y Montevideo, pero en la modalidad "burbuja", con fines corporativos, y estrictas medidas de seguridad sanitaria, como la prueba del coronavirus y días de cuarentena en la capital paraguaya tras el regreso de la uruguaya.

Paraguay completó este miércoles siete meses desde que se registrara el primer positivo por COVID-19, con más de 45.000 contagios confirmados y un total de 966 muertes hasta la fecha.