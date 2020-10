Encuestas en estados cruciales golpean a Trump

(Bloomberg) -- El demócrata Joe Biden está ampliando su ventaja contra el presidente Donald Trump en una serie de estados cruciales, según una nueva ronda de encuestas estatales publicadas el miércoles.

Encuestas de la Universidad de Quinnipiac muestran que Biden tiene una ventaja sobre Trump de 11 puntos porcentuales en Florida, 13 puntos en Pensilvania y 5 puntos en Iowa.

Dos encuestas de New York Times /Siena College encontraron que Biden lideraba por 6 puntos en Nevada y 1 punto en Ohio. Y una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette tiene a Biden arriba en Wisconsin por 5 puntos.

Las encuestas reflejan las opiniones de los votantes desde el debate ampliamente criticado del 29 de septiembre, en el que Trump interrumpió y habló continuamente por encima de Biden, y durante el cual su familia desobedeció las reglas establecidas por los anfitriones del debate de usar tapabocas en la sala. Días después, Trump y su esposa, Melania, fueron diagnosticados con covid-19 y para el viernes, el presidente fue hospitalizado, permaneciendo allí durante tres días.

Las encuestas del New York Times/Siena se realizaron en su totalidad después de que Trump fue hospitalizado, mientras que las otras estaban en el campo cuando Trump reveló el diagnóstico el viernes temprano.

Los estados cubiertos por estas encuestas son fundamentales para que cualquiera de los candidatos obtenga los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la presidencia. A pesar de que Hillary Clinton ganó el voto popular en 2016, sus pérdidas por pocos puntos en Pensilvania, Michigan y Wisconsin contribuyeron a su derrota. Otras encuestas recientes tienen a Biden más de 6 puntos arriba en Michigan.

Los votantes de los seis estados dijeron que Biden ganó el último debate presidencial por una proporción de aproximadamente 2 a 1. Las encuestas de los estados cruciales también muestran una erosión en la confianza en la capacidad de Trump para contener el coronavirus después de que él mismo contrajera la enfermedad.

Las encuestas nacionales de esta semana muestran que Biden mantiene una ventaja cada vez mayor en una carrera en la que tales movimientos han sido raros. La ventaja de Biden en el promedio de encuestas nacionales de RealClearPolitics es ahora de 9,4 puntos, su mayor ventaja desde junio y el doble de la ventaja que tenía Clinton en el mismo punto en 2016.

“Las esperanzas de reelección del presidente son cada vez más tenues”, asegura el encuestador de Quinnipiac, Tim Malloy.

El cambio más significativo parece estar en Florida, donde Biden tenía una ventaja de 3,5 puntos en el promedio de RealClearPolitics, antes de la adición de la encuesta de Quinnipiac. Hace dos semanas, la ventaja de Biden era de 1,3 puntos, lo que lo convierte en un despegue.

Los votantes hispanos podrían ser una de las razones del movimiento. En medio de una campaña publicitaria agresiva dirigida a audiencias de habla hispana, Biden ha tomado una ventaja de 14 puntos entre los votantes hispanos en Florida. La misma encuesta de Quinnipiac mostró que estaba detrás entre los latinos por 2 puntos en septiembre. Biden también está mejorando su nivel entre los votantes mayores en varias de las encuestas estatales.

Las encuestas de Nevada, Ohio y Wisconsin encontraron movimientos más pequeños, pero aún representan una mejora significativa con respecto al desempeño de Clinton hace cuatro años. Trump ganó Wisconsin por menos de 1 punto porcentual en 2016 y Ohio por 8 puntos.

Los márgenes de error son 4,3 puntos para la encuesta del New York Times, 4,2 puntos para la encuesta de Marquette y 2,8 puntos para Quinnipiac.

Nota Original:Trump Hit With Wave of Grim Poll Results for Battleground States

©2020 Bloomberg L.P.