Corte griega clasifica a Amanecer Dorado como grupo criminal

ATENAS (AP) — Una corte griega declaró el miércoles que el partido de ultraderecha Amanecer Dorado operaba como organización criminal, en un veredicto histórico tras cinco años de juicio contra docenas de acusados, incluidos exparlamentarios del que llegó a ser el tercer partido más grande del país.

En veredictos históricos, siete de los 18 exlegisladores del partido, incluido su líder, Nikos Michaloliakos, fueron declarados culpables de liderar una organización criminal, mientras que los demás fueron condenados por participar en una organización criminal.

Los condenados por liderar una organización criminal afrontaban entre cinco y 15 años de prisión, mientras que los otros afrontaban sentencias de hasta 10 años.

Cuando se anunció el veredicto se produjeron vítores y celebraciones entre las más de 15.000 personas reunidas en una marcha antifascista ante el tribunal en Atenas. Un pequeño grupo lanzó bombas incendiarias y piedras a la policía que protegía el tribunal, y las autoridades respondieron con gas lacrimógeno y un cañón de agua. En un primer momento no estaba claro el motivo del incidente en una marcha por los demás pacífica.

El tribunal unió en un solo proceso cuatro juicios por diferentes delitos, referentes al asesinato a puñaladas del rapero griego Pavlos Fyssas, agresiones a pescadores inmigrantes y a activistas de izquierdas, así como el supuesto funcionamiento de Amanecer Dorado como organización criminal.

Entre los 68 acusados en el juicio estaban los 18 exlegisladores del partido, fundado en la década de 1980 como grupo neonazi y que llegó a ser el tercer partido del país por representación parlamentaria, durante la década de crisis financiera griega.

El juez presidente del tribunal de tres jueces empezó a leer los veredictos poco después de las 11:30 de la mañana, condenando a Giorgos Roupakias por el asesinato de Fyssas. Eso provocó aplausos en la sala y en la multitud que esperaba fuera. Roupakias estaba acusado de ser un seguidor del partido y de asestar las puñaladas mortales a Fyssas. Otros 15 acusados, ninguno de ellos exparlamentario, fueron condenados por complicidad en el asesinato.

También se declaró culpables a las cinco personas acusadas de intento de asesinato en el ataque a pescadores inmigrantes. Las cuatro personas acusadas de intento de asesinato por los ataques a izquierdistas fueron condenadas por el cargo menor de causar lesiones físicas.

Sólo 11 de los 68 acusados estaban presentes en la sala, y el resto fueron representados por sus abogados. Ninguno de los exlegisladores de Amanecer Dorado estaba en la corte.

“El veredicto demuestra que eran tan sólo una pandilla de delincuentes con cuchillos que recibían sus órdenes desde la cúpula”, dijo Thanassis Kambayiannis, uno de los abogados que representaba a los pescadores.

Después de que se leyeran los veredictos, los abogados de la defensa iniciaron sus capitulaciones previas a la sentencia, un proceso que podría llevar varios días.

“Hoy se ha producido una enorme victoria para la justicia y el respeto para Grecia y el mundo entero”, dijo a The Associated Press Eva Cosse, investigadora en Grecia de Human Rights Watch. “Envía un firme mensaje de que los crímenes de odio no se toleran y no deben tolerarse en una sociedad democrática”.

Había fuertes medidas de seguridad, con unos 2.000 policías desplegados, así como un dron y un helicóptero policial. La avenida ante la corte se cerró al tráfico y el edifico en sí se protegió con una hilera de autobuses policiales.