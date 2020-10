La ventaja de Biden sobre Trump se amplió tras el primer debate, según sondeo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden participan en el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, EE.UU., el 29 de septiembre de 2020. EFE/EPA/OLIVIER DOULIERY

Nueva York, 4 oct (EFE).- La ventaja del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se amplió a 14 puntos frente al presidente Donald Trump, según una encuesta de intención de voto publicada este domingo y realizada después de su primer debate, el 29 de septiembre, pero antes de que el mandatario anunciara su positivo en COVID-19.

Según el sondeo de NBC News y Wall Street Journal, el 53 % de los votantes apoya a Biden para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, frente al 39 % de Trump.

La ventaja de Biden ha pasado de ser de 8 puntos hace un mes a 14 puntos, con un mayor porcentaje de encuestados que consideran que el demócrata tuvo un mejor desempeño en el debate del pasado martes.

Un 49 % de lo encuestados considera que Biden estuvo mejor en el primer debate presidencial de Cleveland (Ohio), frente al 24 % que indica que quien ganó fue Trump. Un 17 % cree que ninguno impuso su mensaje.

El debate del martes fue bronco y con un gran número de interrupciones. Trump se mofó de Biden por llevar siempre mascarilla y el demócrata lo llegó a llamar "payaso".

No obstante, el 73 % de los encuestados respondió que el debate no cambió el sentido de su voto, con un 19 % que considera que le animó a votar por Biden y un 9 % que se inclinó más por Trump que antes del debate.

La encuesta, con margen de error del 3,46 %, se realizó antes de que el viernes se conociera que Trump había sido contagiado con COVID-19, algo que podría afectar aún más a sus posibilidades de reelección en las elecciones del 3 noviembre, en menos de un mes.

La intención de voto a nivel nacional no es un indicativo perfecto de las posibilidades de victoria de un candidato presidencial en Estados Unidos, ya que cada estado consigna un número de votos electorales con relación a su población.

Según la media de encuestas de RealClearPolitics, Biden aventaja a Trump en todos los estados clave en estas elecciones, aunque en al menos dos estados esa ventaja está está dentro de margen de error habitual.