Guardiola enfrenta a su gurú Bielsa, ahora en Inglaterra

Corría el año 2006 y Pep Guardiola estaba en el ocaso de su carrera como futbolista. Había decidido pasar una estadía que resultó corta en México, con el club Dorados.

Su intención era entender mejor el arte de la dirección técnica bajo las órdenes del entrenador español Juanma Lillo, quien había tomado las riendas de ese equipo de la ciudad de Culiacán, en la costa del Pacífico.

Antes de emprender definitivamente la carrera de entrenador, Guardiola siguió el consejo de viajar a Argentina para hablar con otro filósofo del fútbol.

Marcelo Bielsa estaba desempleado en aquel entonces, luego de conducir a la selección argentina a los Juegos Olímpicos de 2004. Recibió a Guardiola en su casa cercana a la ciudad de Rosario, donde ambos conversaron por espacio de 10 horas.

Dos años después, Guardiola estaba en el banco del Barcelona, para dirigir al que se convertiría quizás en el mejor equipo de la historia a nivel de clubes. De hecho, el propio Bielsa pudo atestiguar el poderío de los dirigidos por Guardiola en 2011, cuando regresó al fútbol español para tomar las riendas del Athletic de Bilbao.

Desde entonces, Guardiola ha insistido en describir a Bielsa como uno de los mejores técnicos del mundo —ciertamente al que admira más. El sábado, ambos se verán las caras otra vez, en lo que debe ser un duelo fascinante de la Liga Premier inglesa entre el modesto Leeds ascendido recién por Bielsa y el multiestelar Manchester City de Guardiola.

Esta semana, Bielsa recordó aquel encuentro, y dijo que, desde entonces, Guardiola le dio la impresión de ser alguien que realmente pensaba en el fútbol.

“Pep es capaz de encontrar soluciones instantáneamente a los problemas que imagina. Y otra cosa que lo distingue como un gran entrenador es que lo que él propone se asimila y reproduce rápidamente", abundó el estratega argentino. "Cuando uno elogia a alguien es muy importante argumentar. Si no, parece que se trata sólo de simpatía y no de valoración. Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre”.

Fue un comentario elogioso de parte de uno de los técnicos más reflexivos y analíticos que existen. En enero, Bielsa ofreció a la prensa una extraordinaria presentación de 70 minutos en Powerpoint, para dar detalles de su amplia investigación sobre los oponentes.

Guardiola ha resultado tener una intensidad parecida.

El español nunca jugó bajo las órdenes de Bielsa, pero desearía haberlo hecho. En sus distintas conversaciones con el argentino y con los jugadores que han trabajado con él, Guardiola no ha tenido reparo para considerarlo su mentor.

Añade que, hasta hoy, le ha ayudado la mentalidad de Bielsa para digerir los buenos y los malos resultados.

“Pienso que es el entrenador más auténtico”, dijo Guardiola el viernes. "En términos de cómo dirige a su equipo, es único. Tuve a veces la fortuna, porque no lo veo cada semana, y el placer de pasar tiempo con él, y siempre es inspirador para mí.

“Mi teoría es que la calidad de un técnico no depende de cuántos títulos ha ganado, sino que se percibe mucho más a partir de su conocimiento como entrenador. Mis equipos o yo hemos ganado más títulos que él, pero en términos de conocimiento del juego y muchas cosas en las sesiones de entrenamiento, estoy lejos de él".

Bielsa ha desestimado algunos elogios hechos por Guardiola.

“De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. No es como lo sienta, sino cómo lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es Guardiola. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”, valoró Bielsa en una conferencia de prensa previa al encuentro.

De vuelta en la Premier tras una ausencia de 16 años, Leeds ha llamado ya la atención con el sello de Bielsa. Cayó en un caótico encuentro de la primera fecha, por 4-3 ante el campeón Liverpool.

Leeds jamás renunció al ataque —ni siquiera en Anfield— y ejerció la presión hombre a hombre en toda la cancha. Mostró un estilo que privilegia la carrera infatigable, la temeridad y otras virtudes que Bielsa le ha inculcado desde 2018, cuando tomó el mando.

El equipo de Guardiola cayó por 5-2 la semana pasada ante el Leicester. Por la forma en que ataca y la fragilidad que ha mostrado atrás, se esperan muchos goles el sábado en Elland Road.

“Leeds tiene una forma específica de jugar, completamente distinta a la de todos los equipos de la liga”, dijo Guardiola. “Llega con mucha gente al área y defiende también con mucha gente, realizando esfuerzos increíbles”.

“En el Barcelona, el equipo que yo tenía jugó tres veces contra el Bilbao, y todos los partidos fueron muy complicados. Cuando enfrentas a los equipos de Bielsa, es completamente distinta la forma en que tienes que atacar y defender”.

Guardiola dijo que no había hablado esta semana con Bielsa. Sin embargo, sabe lo que se viene este sábado.

“Siempre es una alegría ver a sus equipos, lo honestos que son. Quieren atacar y generar buen fútbol para los espectadores”, dijo Guardiola. “Es un regalo tenerlo en esta liga”.

