El paro baja en España un 0,69% en el mejor septiembre para el empleo en los registros

FOTO DE ARCHIVO: Un camarero con mascarilla sentado en la terraza de un bar en el paseo de Las Ramblas de Barcelona, España, el 7 de agosto de 2020. REUTERS/Nacho Doce

2 oct (Reuters) - España registró en septiembre un descenso del 0,69% en el desempleo en comparación con el mes anterior, con un descenso del número de desocupados de 26.329 personas, lo que supone el mejor dato de dicho mes en la serie histórica que comenzó en 1996, según informó el viernes Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos desestacionalizados, el paro registrado se redujo en 66.518 personas.

Trabajo destacó que el mes de septiembre mantiene la tendencia de mejora en el mercado de trabajo de meses anteriores. En los últimos tres meses, el paro registrado ha disminuido en más de 86.000 personas y supone el mejor trimestre de la serie histórica, después del brutal impacto en el mercado laboral de la crisis de coronavirus.

No obstante, las cifras del viernes no muestran el impacto real de la pandemia en la economía, ya que las estadísticas de desempleo no incluyen a los trabajadores que dependen del programa de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permiten a las empresas dar de baja de forma temporal a los empleados, y estos siguen cobrando del Estado gran parte de su sueldo.

Según el informe del viernes, el gasto en prestaciones derivadas de ERTE fue de 867 millones de euros en septiembre, "un importe que es menos de la cuarta parte del gasto del mes de mayo cuando esta partida alcanzó su máximo valor", es decir, entre mediados de marzo y junio, cuando el país se encontraban confinado para contener la epidemia.

El importe acumulado en prestaciones por ERTE entre los meses de abril y agosto asciende a 10.752 millones de euros.

Por otra parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.876.389 personas en septiembre, lo que representa un aumento de 84.013 cotizantes respecto a agosto (un 0,45% más).

Es el quinto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados (en términos medios) desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Es además la mayor subida en este mes desde que hay registro.

(Información de Jorge Martinez; editado por Tomás Cobos)