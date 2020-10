España.- Detenidos y disturbios en las calles en el tercer aniversario del referéndum ilegal en Cataluña

01/10/2020 Un detenido durante la protesta de los CDR en Barcelona en el tercer aniversario del 1-O, en Barcelona. Catalunya (España) el 1 de octubre de 2020. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA SOCIEDAD DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



Varias personas han sido detenidas y se han registrado disturbios en las calles con quema de contenedores y moviliario urbano durante los actos de protesta convocados en el tercer aniversario del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.



Al menos 16 personas han sido arrestadas en Barcelona y Girona en unas manifestaciones en las que se han quemado contenedores y los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, ha cargado contra los congregados.



En Barcelona, la protesta convocada por los CDR en la plaza Sant Jaume se ha disuelto en torno las 22 horas de este jueves, después de que los manifestantes llegaran a plaza Catalunya y dejando un balance de al menos 15 detenidos.



Durante la manifestación, que ha agrupado a unas 300 personas, algunos CDR han hecho barricadas, han quemado varios contenedores y finalmente los Mossos d'Esquadra han intervenido para dispersarlos.



Por la noche, han pasado por la Jefetura Superior de Policía de Via Laietana donde han lanzado latas a los furgones de la policía y han quemado una bandera de España, hasta llegar a plaza Catalunya donde los manifestantes han quemado contenedores y los Mossos han cargado contra algunos.



Al principio de la movilización, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, un grupo de manifestantes ha expresado con carteles con las caras de los políticos actuales y un megáfono su malestar con ellos y con la situación de Catalunya, y es entonces cuando han avanzado hasta la Jefatura Superior de Policía y plaza Catalunya.



En plaza Catalunya han tirado los contenedores en el suelo, creando barricadas y los han incendiado, cerrando el paso a los furgones de los Mossos que los seguían.



Cinco furgones de los Mossos han intentado atravesar los contenedores incendiados pero solo uno de ellos lo ha logrado persiguiendo a los manifestantes.



Los manifestantes se han lanzado encima del furgón intentando frenarle el paso sin lograrlo, y agentes de Mossos han salido de las furgonetas y mientras los manifestantes salían corriendo, han intervenido.



Se han quemado también contenedores de la calle Balmes y calle Pelai, y finalmente, los manifestantes se han dispersado y han llegado dos camiones de los Bomberos de Barcelona a la zona y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



EN PLAZA SANT JAUME



Una treintena de CDR que se han manifestado en la plaza Sant Jaume han acusado a los políticos independentistas de incumplir leyes y "la voluntad del pueblo".



Se han situado en medio de la plaza con una pancarta con el lema 'Ni un pas enrere. Independència' (Ni un paso atrás. Independencia), han encendido tres bengalas y han expresado por un altavoz su desacuerdo con los partidos independentistas.



También llevaban carteles amarillos con caras de políticos independentistas con el texto 'me han escogido para no obedecer el mandato popular', que los han lanzado a los Mossos d'Esquadra que custodiaban el Palau de la Generalitat.



OTRO DETENIDO EN GIRONA



Además, en Girona, los Mossos d'Esquadra han detenido a otra persona este jueves durante la protesta de los CDR, en la que se han quemado contenedores, ha informado la policía catalana.



La protesta ha empezado en la sede de la Generalitat en Girona, con el lema 'Ni oblit ni perdó', se ha desplazado por las calles de la ciudad y los manifestantes han quemado contenedores ante la Subdelegación del Gobierno en Girona.



Ha seguido por la avenida Jaume I, donde han hecho barricadas con contenedores, han cogido botellas de cristal y piedras, mientras que los Mossos y el dispositivo del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) han avisado de posibles cargas policiales.