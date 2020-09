Trump dice que ‘exigirá’ a Biden que se someta a test de drogas

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump ha pedido que Joe Biden se someta a una prueba de consumo de drogas antes del debate presidencial del martes, repitiendo una afirmación, sin evidencia, de que las participaciones públicas del demócrata están impactadas por el uso de drogas.

En un tuit el domingo por la mañana, enviado mientras se dirigía a su club de golf privado en Virginia, Trump dijo que “aceptaría someterse a una también”.

Trump planteó por primera vez la idea de una prueba de drogas en agosto, diciendo que las participaciones de Biden en debates durante las primarias demócratas mejoraron drásticamente antes de su enfrentamiento cara a cara en marzo con su principal oponente, el senador Bernie Sanders.

El presidente no ha ofrecido pruebas de que Biden haya consumido drogas para mejorar su discurso público.

Trump, de 74 años de edad, ha argumentado durante meses que Biden, de 77 años, tiene una discapacidad mental, una afirmación sin fundamento que tuvo como resultado una caída de las expectativas del desempeño del demócrata en el debate esta semana.

Posteriormente, Trump ha intentado elevar el listón al comparar la carrera política de Biden de décadas con la suya, relativamente corta. “Ha estado haciendo esto durante 47 años; yo lo he estado haciendo durante cuatro años”, dijo Trump a los medios el sábado cuando se le preguntó sobre el debate.

Biden no ha respondido a los comentarios de Trump sobre pruebas de drogas, pero en una entrevista el sábado comparó al presidente con el propagandista nazi Joseph Goebbels por su estrategia de repetir una “mentira” suficientes veces con el objetivo de que sea de conocimiento común.

El comentario se hizo en respuesta a una pregunta sobre cómo Biden enfrentaría repetidas acusaciones falsas de Trump de que es un socialista.

Nota Original:Trump Says He’ll ‘Demand’ Biden Take Drug Test for Debate

