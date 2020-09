Arrollador estreno de Barça y Atlético; apurado del Sevilla

El delantero del FC Barelona Ansu Fati celebra su gol ante el Villarreal durante el partido correspondiente a la tercera jornada de Liga que disputaron en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

Madrid, 27 sep (EFE).- El Barcelona y el Atlético se estrenaron en LaLiga Santander 2020/21 de forma rutilante y estelar, con goles y espectáculo ante Villarreal (4-0) y Granada (6-1), respectivamente, en tanto que el Sevilla, fatigado tras su resistencia en la Supercopa de Europa ante el Bayern, sufrió para llevarse los 3 puntos del Ramón de Carranza ante el Cádiz (1-3).

La era Ronald Koeman en el banquillo azulgrana, con Leo Messi en el campo tras las semanas de zozobra con su pretensión fallida de salir del club, comenzó con goleada y sobre todo con un brillante Ansu Fati. El jovencísimo extremo internacional español reclamó de nuevo los focos para él con una actuación rutilante.

Marcó los dos primeros tantos (m.15 y 19) y forzó el penalti de Mario Gaspar que permitió a Messi (m.35) estrenar su cuenta esta temporada ante un Villarreal endeble atrás y poco peligroso adelante, en una imagen muy lejana a la que se espera del reforzado conjunto que dirige esta campaña Unai Emery.

Pau Torres, en propia meta, cerró la primera mitad y el partido, porque con todo solucionado el Barcelona bajó las revoluciones pensando en la próxima semana, en la que visitará el jueves al Celta y recibirá el domingo al Sevilla, y el Villarreal no pudo maquillar su primera derrota del curso.

Fue una puesta de largo aún más perfecta la del Atlético en el Wanda Metropolitano ante el Granada, que llegaba como líder pero que reservó a numerosos jugadores pensando en el partido en el campo del Malmoe de clasificación de la Liga Europa.

El tempranero tanto de Diego Costa (m.9) allanó el partido para el conjunto de Diego Pablo Simeone. Liderado por Joao Felix -magnífica versión la suya- y con la aportación inestimable del argentino Ángel Correa, no le importó que Saúl Ñíguez malograra un penalti ni la ausencia, por ejemplo, el uruguayo José María Giménez tras dar positivo por COVID-19 ni el presunto campo de minas que pretendía instalar Diego Martínez.

Correa y Joao Felix se encargaron de liquidar el trámite en poco más de una hora. A partir de entonces fue el momento de Luis Suárez. El debut del charrúa como rojiblanco, horas después de llegar a Madrid, fue de '10'. Asistencia a Marcos Llorente y dos goles. La ilusión que ya genera es incuestionable.

La goleada encajada por el Granada deja como líder del torneo al Betis pese a su derrota del sábado ante el Real Madrid (2-3) por mejor diferencia de tantos.

Al Sevilla le costó lamerse las heridas de la agónica derrota en la Supercopa ante el Bayern Múnich. Julen Lopetegui movió algunos peones respecto al once que salió en el Puskas Arenas y le costó sacar el partido ante el animoso recién ascendido Cádiz en un partido que casi es un derbi y que llevaba mucho tiempo sin disputarse.

El marroquí Youssef En Nesyri, que tuvo en sus botas la victoria ante el Bayern, volvió a perdonar. No lo desaprovechó el cuadro de Álvaro Cervera, que encareció el partido con el gol de Salvi Sánchez al inicio del segundo tiempo.

Lopetegui lo tuvo claro. Era el momento de cambiar el rumbo. A la hora introdujo a Joan Jordán, Luuk de Jong y Munir en lugar de Sergi Gómez, En-Nesyri y Oliver Torres. No tardó en dar sus frutos con el tanto del delantero holandés tras otro centro del eterno e incombustible Jesús Navas.

No obstante, tardó el Sevilla en culminar la remontada. Necesitó esperar a los últimos minutos para que una escapada de Munir le pusiera por delante y para que el croata Ivan Rakitic marcara su primer tanto en su segunda etapa sevillista y cerrara un partido que se le había complicado notablemente.

El Celta sigue empeñado en no complicarse la vida como la pasada campaña. Por el momento continúa invicto tras sacar un empate (1-1) en el José Zorrilla frente al Valladolid, aunque el punto le sabe a poco después de que Iago Aspas adelantara al bloque gallego con un remate casi sin ángulo y de que el conjunto de Sergio García igualara con un penalti muy protestado que transformó Sergi Guardiola.

El duelo vasco de Ipurúa entre el Eibar y el Athletic se decantó del lado vizcaíno por 1-2 gracias a un doblete de Unai López. Su segunda diana, a tres minutos del final, también fue protestado por el conjunto de José Luis Mendilibar, quien volvió a criticar el sistema de videoarbitraje.

Aunque Roberto Torres adelantó a Osasuna, el Levante amargó el estreno del cuadro navarro en El Sadar (1-3). Gonzalo Melero respondió rápidamente y en el segundo periodo Roger Martí y José Luis Morales rubricaron el primer triunfo de la campaña del equipo de Paco López.

José Antonio Pascual