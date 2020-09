Cientos de manifestantes protestan en Santiago contra una nueva Constitución en Chile

Decenas de manifestantes protestan en Santiago contra una nueva Constitución en Chile =(Fotos+Live Video)= Santiago, 26 Set 2020 (AFP) - Unas 300 personas se congregaron este sábado en un pudiente barrio de Santiago para manifestarse en contra de la posible redacción de una nueva Constitución en Chile y defender la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Banderas de Chile y de colores con el lema a favor del "Rechazo", la opción en el plebiscito del próximo 25 de octubre para que no se cambie el texto fundamental del país austral, coparon la movilización."Rechazo, rechazo, no quiero miseria. No seremos Cuba ni tampoco Venezuela", gritaba un hombre con un megáfono.Cerca, Rodrigo Bejarano y su pareja vestían gorras a juego con el lema "Make Chile great again" ("Hacer Chile grande de nuevo", en inglés), adaptando el lema de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump."El mundo cada vez está tomando su propio camino, están los globalistas y estamos los patriotas que queremos defender [nuestro país]. Trump es un camino a seguir de lo que cada país debe hacer para que el país crezca y sea un lugar con no tanta desigualdad y se pueda vivir en paz", indicó a la AFP Rodrigo Bejarano, de 55 años.El manifestante agregó que no quiere una nueva Constitución porque "no es lo que necesita Chile" ya que la actual permitió por 40 años que el país haya "sido ejemplo en Latinoamérica".Varios manifestantes vestían camisetas con la cara de Pinochet, incluso alguno tenía parches con simbología nazi.El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, no apoya públicamente ninguna de las opciones.Pero entre cánticos de "no queremos ser marxistas" y la canción "Libre" (1972) del español Nino Bravo de fondo, la coronel retirada de Carabineros (policía chilena) Cristina Muñoz, de 65 años, tachó al mandatario como un "enemigo" de la opción del "Rechazo"."Yo le di mi voto al presidente Piñera. Jamás se lo volvería a dar porque es un ser humano sin valores, los perdió. Dice una cosa y hace otra. Prometió antes de su mandato 10.000 cosas y no ha cumplido nada. Hoy día gobierna para la izquierda", afirmó a la AFP la manifestante.Según un estudio publicado este viernes por la Universidad de Chile, el 82% de los chilenos estaría a favor de la redacción de una nueva Constitución, foco de las críticas durante las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre en contra de la desigualdad, y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos y detenidos.apg/rsr