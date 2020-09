Venezuela.- Exteriores deja claro que el relevo del embajador en Venezuela no afecta a la situación de Leopoldo López

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El próximo relevo del embajador de España en Venezuela no afectará a la situación del opositor Leopoldo López, acogido en la residencia de la Embajada desde mayo de 2019, han señalado este viernes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.



Las fuentes han insistido en que el relevo de Jesús Silva es un proceso normal que se enmarca en la próxima finalización de su mandato. Silva llegó a Venezuela en abril de 2017, de modo que cuando regrese a España habrá estado en su destino unos tres años y medio.



El PP, por boca de su vicesecretaria de Internacional, Valentina Martínez Ferro, ha pedido este viernes explicaciones al Gobierno por el cambio de embajador y, además, ha reclamado expresamente que se siga protegiendo a Lepoldo López.



Exteriores nombrará también nuevos los embajadores en Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago y Cuba, en este caso para remplazar a Juan Fernández Trigo, que será embajador en Caracas según ha podido saber Europa Press.



Exteriores no ha confirmado el nombre el nuevo embajador en Venezuela pero sí que Fernández Trigo está en la terna de los nuevos nombramientos.



Los relevos, no obstante, tendrán que esperar aún unas semanas, ya que el Consejo de Ministros decidirá el próximo martes pedir el plácet para los nuevos embajadores a cada país de destino y sólo cuando se reciba se podrán hacer los nombramientos.