Powell de la Fed y Mnuchin tienen esperanza en reasignar ayuda no utilizada

Foto de archivo del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, testificando en una audiencia ante la Cámara de Representantes de EEUU. Jun 30, 2020. Bill O'Leary/Pool via REUTERS

Por Ann Saphir y Howard Schneider

24 sep (Reuters) - Cientos de miles de millones de dólares en fondos no utilizados de un paquete de ayuda de 2,3 billones de dólares para el coronavirus podrían ser reasignados para ayudar a los hogares y empresas de Estados Unidos, dijeron el jueves el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Cerca de 200.000 millones de dólares en dinero asignado al Tesoro para respaldar los préstamos del banco central siguen sin comprometerse, dijeron Powell y Mnuchin en una audiencia ante la Comisión de Banca del Senado.

Mnuchin también apunto a los 130.000 millones de dólares que quedan del ya expirado Programa de Protección de Nóminas para ayudar a las pequeñas empresas, fondos que dijo que su primera prioridad sería conseguir la aprobación del Congreso para aprovechar y enviar a las empresas necesitadas.

Además, Powell, en respuesta a una pregunta, dijo que la mayor parte de los 75.000 millones de dólares asignados al programa de préstamos de la Reserva Federal conocido como Main Street siguen sin utilizarse.

El foco de la reasignación de esas sumas ha surgido porque el Congreso sigue estancado en la provisión de nuevos alivios fiscales que, afirmó Powell, podrían marcar la diferencia entre una recuperación continua y una mucho más lenta.

Si bien los hogares están gastando ahora, tal vez utilizando lo que queda del dinero del paquete de 2,3 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo, "el riesgo es que agoten ese dinero, al final, y tengan que recortar el gasto y tal vez perder sus casas o sus arriendos", comentó Powell.

"Ese es el riesgo a la baja, que no haya más medidas. No vemos mucho de eso todavía, pero bien podría suceder en un futuro no muy distante", agregó Powell en la última de tres audiencias ante el Congreso esta semana.

(Reporte de Howard Schneider y Ann Saphir, Editado en Español por Manuel Farías)