Tesla planea automóvil eléctrico de US$25.000 en tres años: Musk

(Bloomberg) -- Tesla Inc. planea fabricar un automóvil que cueste US$25.000 dentro de unos tres años, en cumplimiento de un difícil objetivo a largo plazo de vender un vehículo barato para el mercado masivo, dijo el martes su director ejecutivo, Elon Musk.

“Este ha sido nuestro sueño desde el principio”, dijo Musk en el evento “Día de la batería” de su compañía, en el que exhibe su tecnología. “En unos tres años a partir de ahora, estamos seguros de que podremos hacer un atractivo vehículo eléctrico de US$25.000 que también sea completamente autónomo”.

Musk, de 49 años, habla de perspectivas para un modelo misterioso más barato sin haber cumplido realmente con el precio de US$35.000 que había prometido desde hace mucho tiempo para el Model 3. Tres años después de que Tesla comenzara a tomar pedidos para el automóvil a principios de 2016, el director ejecutivo anunció planes para cerrar la mayoría de las tiendas de Tesla como una medida para ahorrar costos, lo que le permitiría ofrecer el vehículo por ese valor. Retrocedió 10 días después, y el Model 3 más barato disponible ahora es de US$37.990.

Musk también dijo que Tesla fabricará celdas de batería en una planta en construcción en Berlín, donde también planea ensamblar vehículos.

Nota Original:Musk Says Tesla Plans $25,000 Electric Car in About Three Years

