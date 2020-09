Kiko Rivera y su extraño y reciente gusto por los gorros.

11/05/2019 Kiko Rivera ha dejado las gorras para lucir un nuevo complemento no apto para todos los gustos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Kiko Rivera es un fan de las gorras. Tiene viseras de todos los tipos y colores, y es de lo más habitual verle con alguna de su extensa colección en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, en los últimos días, el hijo de Isabel Pantoja está dejando de lado su complemento fetiche por otro que, cuanto menos, nos tiene de lo más intrigados.



Y es que el Dj, pese a que el verano todavía está dando sus últimos coletazos, ha cogido el gusto a ponerse gorros. Sí, como lo oís, los típicos gorros de tela impermeable que nuestros padres se ponían cuando íbamos de excursión y amenazaba lluvia. Kiko, que siempre ha demostrado tener un gusto propio y de lo más peculiar para la moda, no duda además en combinar este curioso complemento con el resto de su vestimenta, como ha compartido en su última publicación de Instagram.



¿Qué os parece el último look de Kiko? ¿Creéis que el hijo de Isabel Pantoja conseguirá poner de moda los gorros? No sabemos qué opinará Irene Rosales, pero suponemos que le gustará la tendencia que su marido está intentando crear en los últimos tiempos.