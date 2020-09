EE.UU. urge al presidente de Haití a convocar elecciones legislativas

El presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 21 sep (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Haití urgió este lunes al presidente Jovenel Moise a publicar el decreto de convocatoria de elecciones legislativas, que están aplazadas desde hace un año.

En un mensaje en Twitter, la embajada de Estados Unidos valoró como una "etapa importante" hacia las elecciones legislativas la formación del Consejo Electoral Provisional, anunciada el pasado fin de semana, aunque demandó la publicación del calendario electoral.

"Esperamos la publicación de un decreto electoral y del calendario electoral para reestablecer el Parlamento de Haití tan pronto como sea técnicamente posible", dice un mensaje en Twitter de la embajada.

El pasado sábado, Moise nombró a los nueve miembros del nuevo Consejo Electoral Provisional, ente que organizará un referéndum para dotar al país de una nueva Constitución, así como las elecciones municipales, legislativas y presidenciales.

Varios partidos de la oposición criticaron el nombramiento de los nuevos miembros del ente electoral, a la vez que reiteraron que no es posible celebrar elecciones debido al clima de inseguridad y violencia que reina en el país.

Unos días antes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos amenazó a todo aquel que se oponga al establecimiento de un nuevo Consejo Electoral Provisional.

"Alentamos a las partes interesadas de Haití a hacer su trabajo y a formar un Consejo Electoral Provisional como está previsto en su constitución. (...) Hay consecuencias para los que se interponen en el camino", afirmó un portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington.

Moise lleva meses promoviendo la redacción de una nueva Constitución, con el objetivo de fortalecer la figura del presidente, ahora supeditada al Parlamento, para facilitar la gobernabilidad en el país.

El país atraviesa una persistente inestabilidad política, económica y social desde 2018, que llevó a aplazar las elecciones legislativas previstas para otoño de 2019.

Al no celebrarse estas elecciones, el Parlamento fue clausurado en enero pasado y desde entonces, el presidente Moise gobierna por decreto.

El pasado marzo, Moise nombró como primer ministro a Joseph Jouthe, aunque debido al cierre del Legislativo, no pasó el obligatorio trámite parlamentario que hizo naufragar todos los intentos de formar Gobierno llevados a cabo en los doce meses precedentes.

Al margen de las legislativas, a lo largo de 2021 está prevista la celebración de elecciones municipales y presidenciales, comicios a los que no podrá presentarse Moise según la actual Constitución.