Fútbol.- Gareth Bale: goles claves, títulos y lesiones en siete años de madridista

17/09/2020 Infografía con los números de Gareth Bale con el Real Madrid ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El delantero galés Gareth Bale puso este sábado un punto y aparte a su periplo en el Real Madrid, el club que apostó por el fuertemente en el verano de 2013 para traerle como 'crack' y que se marcha cedido tras siete años de más a menos, plagado de lesiones y problemas, pero cargado con títulos y siendo clave en algunos de ellos.



El de Cardiff retorna cedido al club donde despuntó y donde provocó que Florentino Pérez posase sus ojos en un futbolista explosivo por el que tuvo que pagar cerca de 100 millones de euros, y justo meses después de que el FC Barcelona anunciase la llegada de Neymar Jr, con el que se le comparó en los años en los que estuvo como blaugrana el brasileño.



Fichado con 24 años recién cumplidos y con rango de estrella para formar la afamada 'BBC' junto a Karim Benzema y un Cristiano Ronaldo que le 'obligó' a jugar casi siempre en el lado derecho en el conjunto madridista, tenía la misión de marcar goles, pero tras un buen arranque, con gol incluido en su debut, en su primer año, se fue diluyendo hasta marcharse con 105 en 251 partidos.



Sólo en su primera temporada y en la 2017-2018 superó la veintena de tantos (22 y 21 respectivamente), pero curiosamente en ambas ocasiones logró algunos de los goles más vitales en su paso por el conjunto 'merengue', al que pese a todo ayudó a la conquista de varios de los 16 títulos que se lleva en la maleta a Londres.



Así, en su primer año, con Carlo Ancelotti, marcó el gol de la victoria en los compases finales de la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona con su recordada carrera desbordando a Bartra por fuera del campo, un partido donde no jugó Cristiano Ronaldo por lesión.



Meses después de ese tanto en Mestalla, fiel reflejo de las cualidades por las que se le había fichado, marcó también el 2-1 en la prórroga de la final de la Champions en Lisboa ante el Atlético y levantó su primera 'Orejona'. En el máximo torneo continental sólo marcó 16 goles en siete temporadas, pero, sin duda, dejó uno para el recuerdo en la final de 2018 ante el Liverpool, con aquella chilena que supuso el 2-1 en Kiev, refrendada después por otro gol con colaboración de Karius.



Un doblete con el que respondió a un Zidane que le había dejado de suplente como un año antes en su natal Cardiff, aunque entonces no llegaba en su mejor momento tras superar a contrarreloj una lesión muscular en el sóleo. También marcó la sentencia en la final del Mundial de Clubs de 2014 ante San Lorenzo (2-0).



Pero luego le tocó asumir la responsabilidad y dar un paso adelante cuando el gran 'buque insignia' decidió irse a la Juventus. También se marchó Zidane, con el que ya no tenía su mejor relación, y Julen Lopetegui decidió confiar en él. En sus cinco primeros partidos hizo cuatro goles y volvió a despertar ilusión, pero no le dio continuidad y su 'triplete' en las semifinales del Mundial de Clubs de 2018 ante el Kashima Antlers fue su última gran actuación hasta hoy con el club.



SÓLO DOS GOLES EN LIGA EN LA 2019-2020



La vuelta de Zidane no le ayudó en exceso y con el francés pareció casi siempre más a disgusto, encontrando solo refugio cuando se iba con su selección o en el golf. Bale estuvo cerca de marcharse el verano de 2019, pero terminó quedándose y 'Zizou' llegó a tirar de él y pareció 'despertar' con un doblete en Villarreal, el mismo escenario en el que se había estrenado como madridista en su primer partido el 14 de septiembre de 2013.



Esos fueron sus dos únicos goles en la última temporada liguera en la que jugó por última vez el 24 de junio como titular ante el Mallorca y en la que fue más protagonista fuera del campo, como con la bandera que se desplegó junto a sus compañeros de selección tras lograr el pase a la EURO 2020 con el mensaje 'Gales, Golf, Madrid. En ese orden'. La afición, con la que ya había tenido sus más y sus menos, no le perdonó y el galés tampoco encontró la forma de recibir el perdón con juego y goles.



Además, su paso por el 13 veces campeón de Europa será recordada también por sus numerosas lesiones, casi todas ellas musculares. Bale sufrió sobre todo con sus sóleos, todo un quebradero de cabeza para que tuviese continuidad, aunque fue una lesión a finales de 2016 en los tendones peroneos del tobillo derecho, con paso incluido por el quirófano, la que le tuvo el mayor tiempo fuera (88 días) de los terrenos de juego.