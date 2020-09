Nuevo estudio alarmante sobre el deshielo de los glaciares

El nivel de los mares podría subir unos cuarenta centímetros de aquí al fin de siglo a causa del deshielo de los casquetes glaciares por el calentamiento climático, advierte un nuevo estudio publicado el jueves.

Científicos de cerca de 40 institutos especializados internacionales modelizaron escenarios de emisiones de gas con efecto invernadero del Giec, grupo de expertos de la ONU sobre el clima, para este estudio, objeto de una serie de publicaciones en la revista Cryosphère.

En el primero, la continuación regular del aumento de las emisiones de gas con efecto invernadero y el deshielo de los glaciares en la Antártida haría subir el nivel de los mares hasta 30 centímetros, y el de Groenlandia en 9 centímetros suplementarios.

En un escenario de fuerte reducción de las emisiones, el deshielo del casquete groenlandés podría sin embargo añadir tres centímetros más al nivel de los mares.

Las modelizaciones en la Antártida, sometidas a más presiones exteriores, dan diferentes resultados en el segundo escenario, inclusive un crecimiento de los glaciares que haría bajar el nivel de los mares en cerca de 8 centímetros.

A inicios de septiembre, un estudio publicado en la revista "Nature climate change" ya había concluido en una posible elevación de los mares de 40 centímetros de aquí 2100, escenario catastrófico que pondría en peligro centenares de millones de habitantes en las zonas costeras.

En septiembre de 2019, un informe especial del Giec había considerado que más de mil millones de personas vivirían de aquí a mediados de siglo en zonas costeras poco elevadas muy vulnerables.

Interrogado sobre las importantes variaciones entre los escenarios, Anders Levermann, investigador en el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) y uno de los autores del estudio, consideró que "la incertidumbre no debe ser una razón para esperar sino que por el contrario se requiere una acción urgente. Conocemos que algo va a pasar, pero no sabemos hasta que punto será grave".

En febrero, un estudio que sintetizaba modelizaciones realizadas en 27 institutos internacionales y coordinado por el PIK, había considerado que solo el deshielo en la Antártida podría causar un alza del nivel de los océanos de hasta 58 centímetros de aquí al fin del siglo, si el ritmo global de las emisiones sigue sin cambios.

Los casquetes de la Antártida y de Groenlandia contienen suficiente hielo para hacer subir el nivel de las aguas en 65 metros si se derritieran totalmente.

pg/so/fmp/ach/eg/me