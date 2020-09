Ciencia.-Esperma de cien millones de años, preservado en ámbar

17/09/2020 La imagen combinada muestra la comparación de los órganos reproductores sexuales de fósiles de ostrácodos antiguos (1ª y 3ª fila) y muestras de sus formas modernas (2ª y 4ª fila). POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NANJING INSTITUTE OF GEOLOGY AND PALAEONTOLOGY



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Paleontólogos chinos han descubierto el esperma animal más antiguo conocido en el mundo, en una pieza de ámbar que data de hace 100 millones de años.



El hallazgo del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, afiliado a la Academia de Ciencias de China, se ha publicado en un artículo sobre Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Antes de este último descubrimiento, el esperma animal confirmado más antiguo databa de hace unos 50 millones de años.



El esperma proviene de una especie de crustáceo llamado ostracodo. Es de tamaño minúsculo, generalmente de aproximadamente 1 milímetro de largo, pero está ampliamente distribuido en océanos, lagos, pantanos, ríos y estanques.



Los investigadores, que incluyeron expertos alemanes y británicos, descubrieron el esperma de ostracodo en ámbar del Período Cretácico encontrado en Myanmar. Pesa 0,676 gramos y contiene 39 especímenes de ostrácodos.



ESPERMA GIGANTE



Los investigadores encontraron que el antiguo esperma del ostracodo, más de un tercio de la longitud del cuerpo del animal, se parece mucho a sus formas modernas. El antiguo ostracodo podía producir espermatozoides gigantes y participaba en la reproducción sexual al igual que sus descendientes actuales.



"Los espermatozoides enormes pueden mejorar efectivamente la tasa de éxito del apareamiento, lo que puede ser una razón importante para las grandes poblaciones de ostracodos", dijo Wang He, miembro del equipo de investigación e investigador del instituto en Nanjing, citado por Xinhua.