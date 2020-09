Ciencia.-Drones revelan nuevas huellas de una ciudad ancestral en Kansas

14/09/2020 Izquierda: Ortoimagen del sitio obtenida por un dron que muestra las principales características discutidas en el estudio. Derecha: mosaico de imágenes térmicas recogidas. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JESSE CASANA ET AL.



Un estudio dirigido por Dartmouth College con drones multisensores ha revelado un gran movimiento de tierra circular en lo que podría ser Etzanoa, una antigua ciudad en lo que hoy es Wichita, Kansas.



Los arqueólogos especulan que el sitio fue visitado en 1601 por una expedición española, dirigida por Juan de Oñate, quien lo calificó como un 'gran asentamiento'. El movimiento de tierra puede ser los restos de un llamado "círculo del consejo", ya que es similar a varios otros movimientos de tierra circulares. en la región, según los hallazgos del estudio publicados en American Antiquity.



"Nuestros hallazgos demuestran que todavía pueden existir movimientos de tierra monumentales no descubiertos en las Grandes Llanuras. Solo se necesita un enfoque arqueológico diferente para reconocerlos", explicó en un comunicado el autor principal, Jesse J. Casana, profesor y director del departamento de antropología de Dartmouth College. "Nuestros resultados son prometedores al sugerir que puede haber muchas otras características arqueológicas impresionantes que aún no han sido documentadas, si miramos lo suficiente", agregó.



Los elementos arqueológicos tienen varios efectos térmicos. Después de que el suelo se enfría durante la noche, las cosas que se encuentran debajo del suelo se enfrían y emiten calor a diferentes velocidades, lo que permite a los investigadores identificar características basadas en la radiación infrarroja térmica. Los investigadores obtuvieron imágenes térmicas y multiespectrales del sitio utilizando drones.



El área de 18 hectáreas del sitio donde se realizó el estudio con drones alberga actualmente una propiedad de rancho en el valle inferior del río Walnut, que se ha utilizado como pastizal. Topográficamente, el área es plana sin características arqueológicas visibles. Sin embargo, las imágenes muestran que bajo tierra hay una antigua zanja de forma circular que mide 50 metros de ancho y aproximadamente 2 metros de espesor que ha sido rellenada. A medida que el suelo se erosiona, llena la zanja con un tipo de suelo diferente al que había antes y, por lo tanto, retiene el agua de manera diferente, lo que le otorga propiedades térmicas únicas. Los niveles de retención de agua también afectan la vegetación.



Usando imágenes de infrarrojo cercano, los investigadores pudieron identificar áreas que se habían rellenado porque el crecimiento de la hierba era más vigoroso. Como informa el estudio, los resultados proporcionan evidencia de lo que pudo haber sido un "centro de población único y en expansión" en su día.



Para confirmar que los hallazgos no eran una anomalía, el equipo recopiló una serie temporal de imágenes aéreas y satelitales del área del Departamento de Agricultura de EE.UU. y otras agencias federales. Descubrieron que la característica circular era "levemente visible en junio de 2015 y julio de 2017, pero no en junio de 2012 o febrero de 2017".



El debate es extenso en cuanto a para qué se utilizaron los círculos del consejo, si eran de naturaleza astronómica o si estaban hechos con fines ceremoniales, políticos y/o de defensa. Casana agregó: "Si bien es posible que nunca sepamos para qué se usaron los círculos del consejo o su significado, los nuevos métodos arqueológicos nos permiten ver que la gente hizo estos movimientos de tierra".