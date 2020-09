Argentina retira a Gustavo Béliz de la carrera por la presidencia del BID

El secretario ejecutivo de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Argentina, Gustavo Béliz. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Buenos Aires, 11 sep (EFE).- Argentina decidió retirar a Gustavo Béliz de la carrera para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que este sábado celebrará unas elecciones para las que solo se mantiene la candidatura del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone.

Fuentes oficiales del país suramericano confirmaron este viernes a Efe que el Gobierno de Alberto Fernández declinó finalmente inscribir la postulación de su actual secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, después de que anoche venciera el plazo para presentar las candidaturas.

Esta decisión no llega por sorpresa, ya que el pasado martes, el canciller, Felipe Solá, reconoció que el candidato norteamericano tenía todas las opciones de ganar.

"Aparentemente no solamente tiene quórum sino que tiene los números para ganar. Él dice que 17 países de Latinoamérica le han dado su voto a favor", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.

Solá agregó que Béliz tenía el apoyo de "algunos países" y lamentó que "la definición por parte de Europa" no hubiera llegado: "Europa ve al BID seguramente como algo un poco lejano y Europa tiene el 10 o el 11 % del capital del BID sumado. Argentina sólo tiene el 11 %", comentó.

En la carrera también estaba la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quien retiró su postulación la semana pasada.

ABSTENCIÓN EN LA VOTACIÓN

Ya ayer, el Ejecutivo argentino confirmó que se abstendrá en la votación para elegir al nuevo presidente del BID, e invitó al resto de países a ejercer su voto "en el mismo sentido".

Desde hace semanas, al tiempo que Argentina mantenía el nombre de Béliz, abogado de 58 años, para liderar el organismo, con sede en Washington, el canciller Solá, se ha mostrado crítico con la decisión de EE.UU. de presentar un candidato, ya que rompe con la tradición, desde la fundación de la entidad, en 1959, de estar encabezada por un latinoamericano.

Además, Argentina fue uno de los países contrarios -también la Unión Europea- a celebrar la cita electoral el próximo fin de semana, al estar en desacuerdo con que el nuevo presidente se elija de modo telemático, por las restricciones del coronavirus.

Otros como Estados Unidos, Brasil y Colombia defendieron mantener la convocatoria esos días.

LA POLÉMICA CANDIDATURA DE ESTADOS UNIDOS

La candidatura de Claver-Carone, de origen cubano y principal asesor de Donald Trump para América Latina, ha generado división de opiniones en la región.

"¿Qué se dice del BID? Que el BID va a ser capitalizado por Estados Unidos, y que una de sus funciones centrales será darle batalla a la influencia china en América Latina. Esa no es la función del BID, no debería serlo", consideró Solá.

El ministro dijo el martes que desde en junio se hizo oficial la candidatura de Claver-Carone, "rápidamente Uruguay, Brasil y Paraguay", países socios de Argentina en el Mercosur, "salieron a apoyar" al postulante estadounidense.

"Eso es una muestra de la desarticulación que tenemos en este momento frente a cuestiones externas del Mercosur. Hubiéramos preferido que en algunos casos nuestros vecinos nos consultaran", observó.