La Xbox Series X de Microsoft se lanzará en noviembre por US$500

(Bloomberg) -- La consola de juegos de última generación de Xbox finalmente tiene precio y fecha de lanzamiento: La Series X saldrá al mercado el 10 de noviembre por US$499,99, informó el miércoles Microsoft Corp.

El dispositivo, que Microsoft califica como “la consola más poderosa del mundo”, admitirá gráficos 4K y contará con una unidad de estado sólido (SSD por sus siglas en inglés), lo que permite tiempos de carga más rápidos que el hardware de videojuegos anterior.

El lunes, tras una filtración, Microsoft anunció que la versión económica del modelo, la Xbox Series S, costará US$299,99. Esa consola, que es completamente digital y menos poderosa que la Xbox Series X, también saldrá a la venta el 10 de noviembre.

Microsoft había planeado lanzar Halo Infinite, la siguiente entrega de la franquicia multimillonaria de juegos Halo, junto con ambas consolas, pero retrasó el juego el mes pasado debido, en parte, a los desafíos de trabajar desde casa durante la pandemia.

Sony Corp., el mayor rival de Microsoft en el segmento de videojuegos, aún no ha revelado el precio o fecha de lanzamiento de su próxima PlayStation 5. Sony ha vendido más de 110 millones de unidades de su última consola, la PlayStation 4. Microsoft no revela cuántas consolas Xbox ha vendido.

