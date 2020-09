Sanofi suspende pruebas de fármaco para artritis contra covid-19

Paul Hudson

(Bloomberg) -- Sanofi señaló que el medicamento para la artritis reumatoide Kevzara no funcionó contra el nuevo coronavirus, uniéndose a una creciente lista de tratamientos que han sido sometidos a pruebas y se han descartado como tratamiento para el covid-19.

El fármaco, que había alimentado las esperanzas de un tratamiento para curar el covid-19 dado que actúa sobre la inflamación, no acortó significativamente la estadía hospitalaria de los pacientes en un estudio que involucró a 420 personas, informó el martes Sanofi en un comunicado. Los pacientes tuvieron la misma probabilidad de desarrollar infecciones graves como la neumonía y morir tras la administración de Kevzara que aquellos que recibieron un placebo.

Médicos y farmacéuticas están examinando exhaustivamente laboratorios en busca de tratamientos existentes —desde medicamentos antivirales hasta plasma de pacientes recuperados— que puedan ayudar a las personas a sobrevivir al nuevo coronavirus, sometiéndolas a estrictas pruebas clínicas. Entre aquellos que han sido descartados se cuentan los medicamentos contra la malaria cloroquina e hidroxicloroquina y el fármaco Actemra, de Roche Holding AG.

El director ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson, había dicho que Kevzara era una “posibilidad poco probable” para tratar el covid-19.

El enfoque de tratamientos existentes ha dado a conocer algunos prometedores datos. El antiviral remdesivir, de Gilead Sciences Inc., y la dexametasona, un corticosteroide barato que se usa para tratar el reumatismo y el asma, ayudaron a los pacientes en las pruebas. Los médicos también administran habitualmente heparina y otros anticoagulantes para evitar la formación de coágulos sanguíneos peligrosos en las venas de los enfermos críticos.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., socio de Sanofi en Kevzara, está sometiendo a pruebas un cóctel de fármacos de anticuerpos desarrollado específicamente para tratar el covid-19.

