Cazzu abandona el trap por el R&B feminista y la poesía de Alfonsina Storni

Fotografía cedida este viernes por Universal Music en la que se registró a la cantante argentina Cazzu. EFE/Universal Music

Miami, 28 ago (EFE).- La cantautora Cazzu abandonó su trap argentino por el R&B en su nuevo disco sorpresa “Una niña inútil”, que, según dijo a Efe, está inspirado en el concepto de la “feminidad poderosa” y presentado como un homenaje a la poesía de Alfonsina Storni.

“El disco ya estaba listo y yo estaba muy pensativa sobre el concepto. Una noche le dije a una amiga 'voy a leer poesía para inspirarme' y directamente busque a Alfonsina, porque el álbum es muy personal y quién mejor que una mujer para darte inspiración, alguien que ha sentido las mismas cosas. Y también conocía un poco de su poesía”, dijo la artista argentina.

“Entonces me encontré con poesías nuevas que me despertaron un interés muy intenso y terminé impactada por tanta información. Alfonsina representa un pilar del feminismo y un pensamiento avanzado hoy mismo a pesar de haber existido hace 100 años atrás. Introspectiva, evolutiva y sobre todo consciente”, agregó.

Se sintió tan compenetrada con la poetisa argentina que decidió darle al disco el nombre de “Una niña inútil”, inspirada por la columna que escribió Storni en el diario “La Nota”, en 2019, con el título de “Diario de una nin~a inu´til”. En ella, la escritora reclamaba al director del periódico que la hubiese restringido solo para escribir en la sección de “feminidades”.

Así, “el ti´tulo se amalgama con una de las cri´ticas ma´s so´lidas que he lei´do sobre el feminismo ´antiguo´, que de antiguo no tiene nada, ya que sus intenciones son tan adelantadas que son totalmente relevantes hoy mismo”, explicó.

UNA CANCIÓN, UN POEMA

“Una niña inútil”, el tercer álbum de la artista, contiene siete canciones firmemente ancladas en el R&B en español, un emergente género que también están explorando cantantes como Sech, Justin Quiles, Dalex, Llane y otros.

“Dulce tortura”, “Romance de la venganza”, “Miedo”, “Cancio´n de la mujer astuta” ,“Conversacio´n”, “Capricho” y “Queja” son los títulos de los temas de Cazzu, que tomó de algunos de los poemas de Storni.

“Empece´ la eleccio´n de cada poema con dedicacio´n extrema, lei´ todos sus libros y cuando halle´ tanta informacio´n y cri´ticas dignas de un genio feminista, hace 100 an~os atra´s -dicho sea de paso-, decidi´ no obstinarme y responder a la primer intuicio´n que me llevara a conectar el poema con la cancio´n, porque pense´ que del primer modo ni siquiera hubiese podido finalizar la idea”, reveló.

“No hay mucha ma´s explicacio´n por detra´s de co´mo escogi´ los poemas, esta´n puestos ahi´ como un conducto hacia ella y la funcio´n de cada uno no es replicar con sus palabras lo que dice la misma cancio´n sino, ser un complemento”, indicó la artista en un texto que acompaña al disco y que firma con su nombre “Julieta”.

UN PRODUCTO DE LA CUARENTENA

Aunque Cazzu se hizo famosa por su trap argentino e irreverente, este disco solo se relaciona con los anteriores por sus letras atrevidas y explícitas. Tanto que se ganó la etiqueta de que es material para mayores de 18 años.

Según la artista, “Una niña inútil” fue compuesto, producido y mezclado durante la cuarentena, que pasó sola. Sus socios creativos fueron los productores españoles Lex Luthorz y ImChoclock.

“Grabar en casa, dentro de un contexto tan extran~o para la humanidad, fue un proceso creativo necesariamente diferente a los dema´s. Si bien ya teni´a la experiencia de grabarme sola, la situacio´n mundial interpela la creatividad de otra manera”, detalló.

Cazzu confesó: “me di el gusto de hacer mu´sica sin reglas y experimentar, au´n de una forma ma´s profunda, y aclaro esto, porque siempre he hecho lo que me dictan mis propios deseos, pero nunca tanto como esta vez”.

El resultado es una experiencia emocional íntima y un desafío intelectual.

Cazzu se adelantó a los críticos pidiendo “disculpas a los intelectuales que consideren que nuestro ge´nero musical y un emblema de la literatura rioplatense no tienen nada que ver entre si´".

"Pero espero dejar aunque sea de manera ta´cita un canal que invite a les jo´venes de esta generacio´n a interesarse por la literatura y, sobre todo, en las bases de un movimiento indispensable para la evolucio´n humana", cerró.

Alicia Civita