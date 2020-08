El abc de "League of Legends" desde el punto de vista de "Paudazzle"

Fotograma cedido hoy por la influencer y streamer de videojuegos , Paula Daza, conocida en el mundo de los videojuegos como “Paudazzle”. EFE/ Paudazzle

Bogotá, 21 ago (EFE).- "League of Legends" (LoL) es un juego desarrollado por Riot Games, que lleva casi 11 años en el mercado, siendo uno de los que más usuarios tiene alrededor del mundo con más de 100 millones de personas conectadas a sus servidores.

Su acceso es gratuito, basta con tener una PC , descargarlo y acceder a su universo, sin embargo, este no es tan sencillo como para simplemente entrar a jugar, hay que tener en cuenta aspectos básicos, como quien aprende a jugar fútbol o baloncesto.

EL JUEGO

"League of Legends" es un multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) en el que se enfrentan dos equipos, el objetivo es sencillo "basta con vencer al contrincante y llegar a su base, donde se encuentra el 'nexus' y destruirlo", señaló a Efe la influencer y streamer de videojuegos , Paula Daza, conocida como "Paudazzle".

"Es un grupo de 5 personas que nos vamos a enfrentar con otras 5 personas con el fin de derribar torretas, hacer 'kills' (dar de baja a un jugador) e ir avanzando poco a poco, porque es un juego bastante amplio, cada partida dura desde 30, 40, 50 y 60 minutos", afirmó "Paudazzle".

En teoría es sencillo acceder al campo contrario para destruir su "Nexo", sin embargo, el mismo juego tiene una estrategia propia "LoL no es un juego en el que y tu entras y ya lo sabes todo. No, entras y empiezas a estudiar cada rol del jugador", agregó.

LAS TAREAS DE LOS JUGADORES

La comunidad misma se ha adaptado a las distintas funciones que tiene el juego, como en fútbol un portero y un delantero cumplen roles distintos, en LoL los jugadores deben cumplir unas tareas claras entre sus partidas.

Al existir tres carriles de acceso al "campo" contrario, las personas organizan sus movimientos de acuerdo a su posición.

"Está el 'top' que es la parte superior, entonces por ahí solo va un jugador, 'jungla' es el que va rotando por todo el mapa, el que está en 'mid' va por el medio , el que está en 'ADC' es el que ataca y carga todo el daño y es el único que va acompañado por un 'soporte', o sea el que tiene que protegerlo de que no le pase nada", señaló Paula al explicar los 5 roles distintos que tienen los jugadores en cada partida.

En la lógica del juego, lo normal es que el "ADC" vaya cosechando bajas enemigas, sin embargo, el rol de soporte permite que al proteger al llamado al ataque, se robe unas cuantas "kills".

LA CURVA DE LA PARTIDA

Al iniciar la partida, el sistema de juego brinda una igualdad de condiciones en los 10 jugadores, sin embargo, a medida que se van acumulando bajas y puntos, los campeones van adquiriendo más fuerza.

"Tienes que ir avanzando, eliminando minions, eliminando torretas, ayudando con asistencias para matar a otros enemigos y así vas subiendo de nivel, entre más nivel tengas, más daño puedes hacer", explicó la jugadora, que lleva más de 6 años inmersa en el mundo de LoL.

Además de ir ganando experiencia, los jugadores van adquiriendo oro, una moneda con la que pueden adquirir ciertos ítems durante las partidas que les permitirán ir ganando poderes.

LA BÚSQUEDA DEL CAMPEÓN PERFECTO

Uno de los detalles a destacar de "League of Legends" es que tiene cientos de personajes (conocidos en la jerga del juego como 'campeones'), cada uno de ellos cumple un rol en las partidas y tiene habilidades únicas que se adaptan al gusto del jugador.

En el caso de Paula , en su rol de soporte, es "Blitzcrank", quien le permite hacer daño manteniendo sus funciones.

"Hay campeones que tienen ciertos niveles, desde lo más básico, si entras lo juegas lo entiendes, pero hay otros campeones que entras lo juegas y no los entiendes no haces nada (...) ahí está el punto, entender el campeón y ya cuando lo entiendes todas la mecánicas y todas sus habilidades ahí es cuando dices que te encanta", dijo "Paudazzle".

"League of Legends" ha crecido en los últimos 11 años, permitiendo que existan competencias propias, como "LA LIGA", que pone a luchar a los mejores equipos de Latinoamérica.

Además de ello, estos han constituido el espectáculo de los esports, cada vez más televisados por las audiencias, hasta el punto en que son parte de contenidos en canales públicos, como en Colombia.