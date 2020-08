Economía británica se ve empañada por deuda, empleo y brexit

(Bloomberg) -- La economía del Reino Unido se recuperó más rápido de lo esperado en agosto, pero las cifras se vieron empañadas por las advertencias de una crisis inminente para los minoristas, una escasez de empleos, una deuda pública en aumento y señales de que las conversaciones comerciales con la Unión Europea fracasarán.

Mientras que el Índice de Gerentes de Compras (PMI por sus siglas en inglés) de HS Markit, que mide la actividad empresarial del sector privado, repuntó a un máximo de siete años, el informe mostró que la confianza empresarial disminuyó y las empresas continuaron recortando empleos.

Los temores sobre el empleo también fueron un lastre para la confianza de los consumidores, contrarrestando los datos que muestran que los volúmenes de las ventas minoristas se recuperaron a los niveles previos al virus.

El Consorcio Británico de Venta al Público dijo que las cifras de ventas “enmascaran una crisis” en el sector. Esta semana Marks & Spencer Group Plc anunció que recortará 7.000 empleos, lo que se suma a una serie de malas noticias sobre el empleo y el cierre de tiendas en las últimas semanas.

Horas después, funcionarios del Reino Unido y la Unión Europea dijeron que ha habido pocos avances en las conversaciones para un acuerdo comercial. La transición del brexit finaliza a fin de año. Durante la sesión del viernes la libra alcanzó nuevos mínimos intradiarios.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“Esperamos que las cosas se pongan más difíciles en el otoño a medida que el programa de permisos pagados del Gobierno termina y el desempleo aumenta. Es probable que la velocidad de la recuperación baje fuertemente en el cuarto trimestre”.

-Dan Hanson

Hasta ahora, el repunte del Reino Unido se ha visto impulsado en parte por el enorme gasto estatal, que ha elevado por primera vez la deuda pública por encima de los 2 billones de libras (US$2,6 billones). Si bien eso es asequible por ahora debido a los costos de endeudamiento ultrabajos, el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, dijo que habrá que tomar “decisiones difíciles”.

Una de ellas es qué hacer con su emblemático programa de licencias pagadas, que ha protegido millones de puestos de trabajo, y que actualmente su término está programado para octubre. Eso podría significar otro golpe para el mercado laboral, afectando el gasto de los consumidores y descarrilando la reactivación de la economía desde su caída récord de 20% en el segundo trimestre.

La fragilidad de la recuperación significa que “es necesaria una extensión del programa de licencias pagadas de una forma u otra”, según el historiador económico, Robert Skidleksy.

“Pero no puede ser por mucho tiempo, no se puede seguir pagando a la gente por no hacer nada”, dijo Skidelsky, profesor emérito de economía política en la Universidad de Warwick. En cambio, el Gobierno debería usar la extensión para prepararse para la próxima fase de políticas para impulsar el crecimiento y crear empleos, dijo en una entrevista.

El dilema de cómo reducir la ayuda, y aun así apoyar el crecimiento y contener el virus, también se está desarrollando en el resto de Europa. La mayoría de los Gobiernos se oponen a restablecer cierres generalizados para controlar nuevamente la pandemia, luego que severas restricciones impuestas a principios de año empujaran al continente a una recesión sin precedentes.

La economía de la eurozona recibió su propia advertencia el viernes, con la inesperada caída del PMI compuesto de la región, lo que indica una desaceleración en su recuperación después de un avance inicial.

Eso justifica la cautela entre los políticos del Banco Central Europeo, que se mostraron reacios a sacar conclusiones firmes sobre la salud de la economía a partir de los primeros signos. Tanto la autoridad monetaria del bloque como el Banco de Inglaterra están evaluando la necesidad de agregar más estímulo monetario en las próximas reuniones, y los economistas predicen en gran medida que lo harán.

En el Reino Unido, otro informe de la Confederación de la Industria Británica mostró que la fabricación está “estancada”. Dijo que la producción manufacturera todavía está más de 20% por debajo de las condiciones normales.

Nota Original:U.K. Economic Revival Is Clouded by Debt, Job Losses and Brexit

©2020 Bloomberg L.P.